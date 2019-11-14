2019-11-14T15:43:02+03:00
Экономика

Федеральный телеканал посвятил сюжет одной из самых богатых организаций России из Энгельса

Фактически офис фонда «Казна Творца Ра» находится в одной из частных клиник Саратова
Ольга Симонова
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На федеральном телеканале «Россия 24» показали сюжет о фонде социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра», зарегистрированном в Энгельсе Саратовской области.

Напомним, организация вошла в топ-10 богатейших российских компаний, зафиксировав на конец 2018 года на своих счетах 864,3 млрд рублей. Рейтинг подготовил РБК со ссылкой на отчетность Росстата и Федеральной налоговой службы.

Как отмечается в сюжете, офис фонда, «сотворенного для действий, несущих развитие, умножение и процветание русского народа и светлой великой Руси», по документам находится на окраине Энгельса, где стоит магазин запчастей для грузовиков.

Однако директором фонда является Александр Парамонов, и федеральные журналисты рассказали, что фактически фирма находится в здании «Клиники доктора Парамонова», которой владеет однофамилец или родственник — Виктор Парамонов. Он же является соучредителем «Казны Творца Ра», а замдиректора фонда работает экс-директор Саратовского авиационного завода Александр Ермишин.

Также «Россия 24» поговорила с самим директором одной из богатейших компаний РФ Александром Парамоновым и экспертами, один из которых — начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий — рассказал, что такими случаями должна заниматься не налоговая инспекция, а скорее психиатрические службы.

Казна Ра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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