«Когда думал, что утону, услышал крик «Мужик, держись!». Пенсионеру спасли жизнь на зимней рыбалке

Сегодня, 21 февраля, в Саратовскую областную службу спасения пришел мужчина, но не за помощью, а с подарками.

Редкий случай в жизни службы — спасенный человек вернулся, чтобы поблагодарить спасателей.

Виталий Михайлович, 70-летний пенсионер, которого пару недель назад вытащили из полыньи в Волге, принес коробку со сладостями и сказал несколько слов благодарности.

5 февраля на Волге в районе набережной Саратова пожилой рыбак провалился под лед. Его вытащили два спасателя: Евгений Шейко и Евгений Иващенко.

- Добежали по льду и вытащили, когда мужчина уже практически ушел под воду. Потом доставили на берег, оказали первую помощь, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762228" frameborder="0"></iframe> Спасение рыбака на Волге в Саратове.

Сегодня, в преддверии праздника Дня защитника Отечества, мужчина принес спасателям подарки. На видео зафиксированы два больших непрозрачных подарочных пакета.

- Подарок… коробку конфет принес, — сказал Юрин.

Пенсионер Виталий Михайлович поблагодарил за поддержку, рассказал, что когда уже готовился пойти ко дну, услышал крик: «Мужик — держись!» Этот призыв на него подействовал очень сильно. А через несколько секунд подоспела помощь.

- В безнадежной ситуации меня спасли, утонул бы быстро через 5-7 минут, — признался Виталий Михайлович.

- Он счел своим долгом поблагодарить спасателей, хотя это вовсе не обязательно. И на самом деле это очень приятно. Спасатели не избалованы вниманием. Я желаю ему здоровья, долгих лет жизни и осторожности, — сказал начальник облспаса Юрий Юрин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762222" frameborder="0"></iframe> Благодарный рыбак, которого вытащили из полыньи, приехал с подарками в областную службу спасения.

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