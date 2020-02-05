Пьяный рыбак провалился под лед на Набережной в Саратове

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:15:02+03:00

Областные спасатели успели вытащить его живым

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Утром 5 января под лед на Волге провалился рыбак. ЧП произошло прямо на набережной Саратова.

Мужчина вышел на рыбалку несмотря на предупреждения о малой толщине льда.

Вызванные на место специалисты областной службы спасения смогли быстро вытащить мужчину из полыньи, оказали первую медицинскую помощь и передали приехавшим медикам, сообщил сайт ЧП-Саратов.

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала 71-летнего рыбака.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU