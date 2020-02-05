Пьяный рыбак провалился под лед на Набережной в Саратове
Областные спасатели успели вытащить его живым
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Утром 5 января под лед на Волге провалился рыбак. ЧП произошло прямо на набережной Саратова.
Мужчина вышел на рыбалку несмотря на предупреждения о малой толщине льда.
Вызванные на место специалисты областной службы спасения смогли быстро вытащить мужчину из полыньи, оказали первую медицинскую помощь и передали приехавшим медикам, сообщил сайт ЧП-Саратов.
Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала 71-летнего рыбака.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU