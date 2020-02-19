2020-02-19T10:44:45+03:00
Общество

Специалисты горспаса в Саратове спасают жизни за зарплату в 27,7 тыс. рублей

Саратовцы стали меньше тонуть и попадать в ЧП
Дарья Вострикова
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Сергей Борисенко, директор МКУ «Саратовская городская служба спасения», рассказал о ее работе на совещании в мэрии, которое прошло 19 февраля.

За 2019 год в службу обратились 11 034 человека, меньше, чем в 2018 году, — 11 654. Спасено 36 жизней, 760 граждан получили экстренную помощь.

Меньше стали тонуть — в зоне ответственности службы в Затоне не произошло ни одного несчастного случая, а гибель на других внутренних водоемах — снизилась с семи случаев в 2018 году до двух — в 2019.

С наступлением холодов на акваторию реки Волги заступил ежедневный патруль на аэросанях.

В 2020 году было приобретено новое оборудование — три мотопомпы, по две осветительные установки, дыхательные аппараты ПТС «Профи», шланговый дыхательный аппарат, два костюма химзащиты и столько же водолазных повышенной прочности, генератор, лодка, три комплекта автомобильных шин, воздушный компрессор на шиномонтажный станок. Восстановлено для работ четыре единицы техники и оборудован мобильный пункт обогрева на базе ГАЗ-66.

Для мониторинга и контроля за перемещениями и дислокацией спецавтомобилей на них установлено оборудование ГЛОНАСС и приобретены дополнительные средства связи.

Зарплата спасателей, по сравнению с 2018 годом, выросла на 12,5%. Теперь она составляет в среднем 27,7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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