2020-01-16T14:20:22+03:00
Происшествия

Жители Балакова перекрыли дорогу на месте смертельного ДТП

Ближайший переход расположен в 300 метрах, и горожане требуют установить светофор
Екатерина Семенова
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Жители Балакова перекрыли дорогу на месте смертельной аварии. Кадр из видео портала sutynews.ruЖители Балакова перекрыли дорогу на месте смертельной аварии. Кадр из видео портала sutynews.ru
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ГУ МВД Балаковского района Саратовской области сообщает подробности смертельного ДТП на улице 30 лет Победы.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, авария произошла около 08:25 напротив дома №9а.

По предварительной версии, 53-летний водитель управлял автомобилем «Лада Гранта» (такси). Мужчина нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию, выехав на встречную полосу.

Автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

Автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

В результате автомобиль сбил стоявшую на проезжей части 80-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По данному факту полиция Балаковского района возбудила уголовное дело. Водитель «Гранты» был задержан и взят под стражу.

После аварии водитель был арестован. Фото ГИБДД по Саратовской области

После аварии водитель был арестован. Фото ГИБДД по Саратовской области

Примечательно, что на улице 30 лет Победы ДТП не редкость. 28 октября прошлого года там же были сбиты двое мужчин. Дело в том, что вблизи от остановки нет пешеходного перехода. Ближайший — примерно в 300 метрах, рядом с новым мостом «Победы», поэтому зачастую пешеходы пересекают проезжую часть на свой риск.

Балаковцы не раз просили местные власти обустроить поблизости от остановки «5а микрорайон» переход.

Вчера после смертельного ДТП на улице 30 лет Победы жители ближайших домов организовали стихийный митинг. Множество человек вышли на проезжую часть, останавливая движение машин. Тем самым они пытались привлечь внимание властей к необходимости обустроить в этом месте переход.

Горожане вышли на дорогу, чтобы привлечь внимание властей. Кадр из видео портала sutynews.ru

Горожане вышли на дорогу, чтобы привлечь внимание властей. Кадр из видео портала sutynews.ru

Глава Балакова Роман Ирисов отметил, что жителям действительно неудобно переходить через дорогу. При этом вопрос начали обсуждать — проект по изменению схемы движения находится в разработке.

- Перед участком, куда предлагается вернуть переход, вливается поток транспорта с двух параллельных дорог. Это еще больше усиливает трафик, особенно в час пик. В то время как на участке, где переход расположен сейчас, движение менее интенсивное, — написал Роман Ирисов.

Роман Ирисов. Фото с личной страницы "ВКонтакте"

Роман Ирисов. Фото с личной страницы "ВКонтакте"

Официальный ответ администрации также гласит, что до 1 января мост «Победы» находился в областном подчинении, поэтому местная власть не могла ничего предпринять, несмотря на многочисленные жалобы от местных жителей. При этом на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Балаковском районе вопрос выносился дважды, но большинство участников склонялось к мнению, что перенос перехода нецелесообразен именно в связи с высокой плотностью движения в районе остановки.

По данным ГИБДД, водитель нарушил ПДД. Фото МУ МВД России "Балаковское"

По данным ГИБДД, водитель нарушил ПДД. Фото МУ МВД России "Балаковское"

- В этом году с момента передачи моста в муниципальную собственность у администрации БМР возникло право вносить изменения в дорожную инфраструктуру на данном участке. Как и полагается, вопрос будет решаться коллегиально — на заседании все той же комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В случае принятия положительного решения пешеходный переход перенесут ближе к остановке пассажирского транспорта. В отрицательном — схема движения останется прежней, — сообщили в администрации Балаковского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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