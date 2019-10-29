В Балакове двое мужчин угодили под колеса Toyota RAV4

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-29T08:33:43+03:00

Они ступили на дорогу перед близко идущей машиной

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В Балакове Саратовской области вчера вечером, 28 октября, 45-летний водитель Toyota RAV4 сбил двух пешеходов.

- Мужчины 56 и 29 лет решили перейти дорогу в районе дома №9а по улице 30 Лет Победы перед близко идущим транспортом, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП, случившегося в 19:45, госпитализировали 56-летнего пешехода, а второго — отпустили после оказания медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU