Старушка перелезла через ограждение трассы и погибла под колесами «Гранты» в Балакове
В 300 метрах имеется переход
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области насмерть сбита пенсионерка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №9а по улице 30 лет Победы.
Утром 15 января в 08:25 автомобиль «Лада Гранта» сбил 80-летнюю женщину. Та перебегала проезжую часть в неположенном месте. При этом участок дороги огражден, а переход имеется через 300 метров.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Пострадавшая скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU