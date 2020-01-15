2020-01-15T09:57:26+03:00
Происшествия

Старушка перелезла через ограждение трассы и погибла под колесами «Гранты» в Балакове

В 300 метрах имеется переход
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области насмерть сбита пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №9а по улице 30 лет Победы.

Утром 15 января в 08:25 автомобиль «Лада Гранта» сбил 80-летнюю женщину. Та перебегала проезжую часть в неположенном месте. При этом участок дороги огражден, а переход имеется через 300 метров.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Пострадавшая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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