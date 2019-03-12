2019-03-12T09:58:41+03:00
Происшествия

В Саратове живодер привязал беременную собаку к дереву и оставил умирать

По словам очевидцев, на прокорм ей достались только ближайшие кусты и картон
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 марта, жительница Саратова Ирина Зайцева рассказала в соцсетях ужасающую историю беременной собаки.

- На одной из трасс Саратовской области за сугробом мы случайно обнаружили собаку, привязанную цепью к дереву. На ее шее вместо ошейника была леска, которая прорезала кожу до мяса. Видимо, она сидела не первый день, поскольку ближайшие кусты были объедены. Животное ело даже картон, который оставил ей «добрый» человек. Умирать привел, а картон оставил — странная логика, — написала она в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, животное было больным и беременным.

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Очевидец не понимает, какие «герои нашего времени» выместили злобу на беззащитной собаке и зачем им это было нужно.

В комментариях к записи горожане сошлись во мнении — животное не должно так страдать, а тот кто это сделал, должен понести наказание.

Пользователь Ирина Зайцева сообщила, что собаку забрал к себе под крыло директор фонда «Преданные души», а также добавила, что животное оказалось маленьким и очень ласковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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