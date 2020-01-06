В Саратове росгвардейцы привезли корм в собачий приют

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:18:30+03:00

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В Саратове военнослужащие и сотрудники Росгвардии навестили собак в приюте. Гости привезли с собой новогоднее угощение — корм для четвероногих.

Сотрудники и волонтеры пункта временного содержания животных рассказали, как они пристраивают собак, а кинологи Росгвардии дали советы по уходу, воспитанию и лечению псов.

- Питомцам нужны вольеры, ежедневное питание и многое другое. У каждого из них непростая судьба. Огромное спасибо, что откликнулись на наш призыв, проявили внимание и неравнодушие, не остались в стороне, — поблагодарила росгвардейцев сотрудница приюта Галина Елисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU