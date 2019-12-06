2019-12-06T21:22:16+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал при взрыве в собственной квартире под Саратовом

Он открыл банку с неизвестным веществом
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Балакове прогремел взрыв в жилом домеВ Балакове прогремел взрыв в жилом домеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Около восьми вечера в пятницу, 6 декабря, в Балакове Саратовской области прогремел взрыв.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, ЧП случилось в доме на улице Шевченко, 94, в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.

От взрыва повыбивало окно в квартире. Соседи подумали, что причина – газ, но, оказалось, что виной взрывчатое вещество.

Из дома госпитализировали 42-летнего мужчину, ему взрывом оторвало кисть правой руки. Жена и дочь не пострадали.

В больнице, после того, как медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он рассказал полиции о случившемся. По его словам, некоторое время назад скончался его приятель, который хранил у него на балконе какие-то вещи. Сегодня пришел брат покойного, чтобы забрать имущество, но по какой-то причине оставил банку.

Хозяин дома решил вскрыть сосуд, даже несмотря на то, что содержимое начало шипеть. Супруга пострадавшего кричала ему, чтобы он выбросил банку. Тот так и поступил – швырнул ее в окно, но, как оказалось, поздно. В этот момент прогремел взрыв.

По предварительной версии, в банке мог находиться карбид.

Напомним, на улице Шевченко ЧП случаются не в первый раз. 4 мая 2016 года прогремел взрыв в доме №2, а 6 ноября 2017 года – в доме №100.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При взрыве жителю Саратова оторвало три пальца

Пострадавший госпитализирован

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В селе Липовка сгорели пожилая женщина с сыном
В Балаково 27-летний мужчина выпал из окна 8 этажа и разбился насмерть
В Балакове прогремел взрыв в жилом доме
В Саратове мужчина погиб при падении с седьмого этажа
В Саратове мать с двумя детьми госпитализированы с отравлением
ДОМ.РФ обратился в Генпрокуратуру из-за мошенничества в «Капитель 2002»
Володин предложил за три года сделать Саратов самым благоустроенным городом
Володин дольщикам «Капитель 2002»: жулья много вокруг!
Панков: На встрече с Володиным – хорошие новости для дольщиков
Володин предложил расстаться с традицией застройщиков рассчитываться жильем
Саратовские предприниматели рассказали о своем опыте экспорта
Под Саратовом подросток украл с помощью сим-карты более 4 тыс. рублей
Саратовские бизнесмены посетят Монголию и Китай
Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ
Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом
Улицы Саратова от снега убирали 225 человек
Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского
В Саратове прошел конкурс юных художников
Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры
Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате
В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца
Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор
Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России