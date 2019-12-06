Мужчина пострадал при взрыве в собственной квартире под Саратовом

Около восьми вечера в пятницу, 6 декабря, в Балакове Саратовской области прогремел взрыв.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, ЧП случилось в доме на улице Шевченко, 94, в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.

От взрыва повыбивало окно в квартире. Соседи подумали, что причина – газ, но, оказалось, что виной взрывчатое вещество.

Из дома госпитализировали 42-летнего мужчину, ему взрывом оторвало кисть правой руки. Жена и дочь не пострадали.

В больнице, после того, как медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он рассказал полиции о случившемся. По его словам, некоторое время назад скончался его приятель, который хранил у него на балконе какие-то вещи. Сегодня пришел брат покойного, чтобы забрать имущество, но по какой-то причине оставил банку.

Хозяин дома решил вскрыть сосуд, даже несмотря на то, что содержимое начало шипеть. Супруга пострадавшего кричала ему, чтобы он выбросил банку. Тот так и поступил – швырнул ее в окно, но, как оказалось, поздно. В этот момент прогремел взрыв.

По предварительной версии, в банке мог находиться карбид.

Напомним, на улице Шевченко ЧП случаются не в первый раз. 4 мая 2016 года прогремел взрыв в доме №2, а 6 ноября 2017 года – в доме №100.

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