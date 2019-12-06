В Балакове прогремел взрыв в жилом доме

СЕГОДНЯ 20:11 2019-12-06T20:20:40+03:00

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В Балакове Саратовской области вечером в пятницу, 6 декабря, прогремел взрыв.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, сработало взрывное устройство.

ЧП случилось на улице Шевченко, 94 примерно в 19:50. Пострадал владелец квартиры на четвертом этаже третьего подъезда, где произошел взрыв – его госпитализировали с оторванной кистью руки.

Якобы, мужчина принес домой неизвестный сосуд. Когда стал снимать с него крышку, прогремел взрыв, от которого в квартире повыбивало окна.

На месте работали сотрудники Саратовской областной службы спасения, полиция.

Напомним, два года назад, практически на этом же месте, по адресу Шевченко, 100, прогремел взрыв газа.

ИСТОЧНИК KP.RU