При взрыве жителю Саратова оторвало три пальца
Пострадавший госпитализирован
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В Саратове у мужчины в руках сработало взрывное устройство.
По предварительной версии, это мог быть запал от боевой гранаты.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, ЧП произошло на улице Соляная, 14 вечером 8 сентября.
У пострадавшего 25-летнего мужчины взрывом оторвало три пальца на правой руке. Пострадавший был госпитализирован.
Во время проверки в квартире, где случился инцидент, найдены еще несколько взрывных устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU