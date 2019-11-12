Под Саратовом женщина выкинула новорожденную девочку на свалку
Ребенка спасла мачеха подозреваемой, вызвав «скорую»
Изменить размер текста:
В Саратовской области в отношении 33-летней жительницы одного из сел Новобурасского района возбуждено дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка.
- Следствие считает, что вчера днем, 11 ноября, женщина в квартире своего знакомого родила девочку и вынесла ее на свалку с бытовыми отходами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
После этого женщина пошла к мачехе и все ей рассказала, а та вызвала «скорую». Медики госпитализировали младенца и оказали ей помощь.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU