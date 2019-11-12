Под Саратовом женщина выкинула новорожденную девочку на свалку

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-12T11:12:26+03:00

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В Саратовской области в отношении 33-летней жительницы одного из сел Новобурасского района возбуждено дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка.

- Следствие считает, что вчера днем, 11 ноября, женщина в квартире своего знакомого родила девочку и вынесла ее на свалку с бытовыми отходами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

После этого женщина пошла к мачехе и все ей рассказала, а та вызвала «скорую». Медики госпитализировали младенца и оказали ей помощь.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU