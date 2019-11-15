Нас это пугает: саратовский губернатор поручил разобраться с одной из «богатейших» компаний России

В Саратовской области правительство заинтересовалось одной из «богатейших» компаний России — фондом социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра».

Если верить финансовой отчетности, фонд вошел в число десяти компаний, которые зарегистрировали наибольшие финансовые активы. Якобы на конец 2018 года у компании имелось 864,3 млрд рублей. Это позволило соперничать с такими гигантами, как «Газпром», «Роснефть», «Почта России».

В связи с этим «Комсомолка» не могла не спросить у руководства области, в курсе ли они, что на территории региона работает столь богатая компания.

- Я дал поручение созвониться с держателем фонда, — сказал Валерий Радаев и спросил у Игоря Пивоварова об итогах переговоров.

Валерий Радаев поручил созвониться с держателем ФондаФото: Екатерина Семенова

Тот отчитался, что звонил.

- Сказали, там денег нет, — ответил Пивоваров.

Валерий Радаев поручил разобраться, что за фонд и почему информация о его «богатстве» появилась в официальной статистике.

- Разберитесь. У нас спортивные команды, надо помочь, особенно профессиональному спорту. Он начинает звонить — а у них денег нет. Это что ж за фонд? Надо разобраться, это пугает нас, — заявил Валерий Радаев.

Для справки: компания фактически располагается по адресу одной из частных клиник, а ее директором числится Александр Парамонов. Фонд «сотворён для действий, несущих Развитие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой Великой Руси», (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред). В своем видео выступлении в июле 2018 года Александр Парамонов рассказал, что средства поступают от «дружественных нам стран» и ведется работа «по поднятию СССР».

Александр Парамонов

По словам Парамонова, на тот момент на счетах фонда было более 10 млрд евро, а некий «орден Госпитальеров» передал «более 10 тыс. тонн банковского золота».

- Мы принимаем и другие активы, — сказал он.

Для сравнения, согласно рейтингу «РБК», самые крупные остатки на счетах в 2018 году были у Сбербанка — 2,33 трлн рублей. На втором месте — «Газпромбанк» — 1,05 трлн рублей, на третьем — Банк ВТБ — 929,3 млрд рублей.

Фонд из Энгельса, согласно отчетности, оказался богаче «Газпрома», у которого на счетах было «только» 849,4 млрд рублей, и «Роснефти» с 832 млрд рублей. Отстал от фонда из Саратовской области ПАО «НК Лукойл» (492,7 млрд рублей), почти в два раза беднее — АО «Альфа-Банк» (297,8 млрд). И уж совсем не идут в сравнение с «Казной Ра» такие компании, как ПАО «Газпром Нефть» (247,6 млрд рублей) и ОАО «РЖД» (139,6 млрд).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/743974" frameborder="0"></iframe> Губернатор Радаев прокомментировал информацию об одной из самых богатых организаций страны.

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