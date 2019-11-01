2019-11-01T12:22:06+03:00
Общество

В Саратове могут восстановить сосульку с вмерзшей в нее машиной

Новый ледяной памятник коммунальщикам располагается на том же месте, где прошлой зимой в гигантскую сосульку вмерз целый автомобиль.
Александр Уриевский
Поделиться:
Вот так выглядел ледяной объект на Топольчанской прошлой зимой. Фото соцсетейВот так выглядел ледяной объект на Топольчанской прошлой зимой. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

Авария на сетях «Т Плюс» в Саратове станет соавтором нового ледяного арт-объекта

В Саратове коммунальщики вместе с погодой приступили к строительству новых ледяных инсталляций. В поселке Солнечный на улице Топольчанская горячий пар из прохудившихся труб создает невероятные по красоте ледяные архитектурные формы. Сегодня это вмерзшие в лед ветки деревьев, переливающиеся даже в тусклом солнечном свете сталактиты.

Новый ледяной арт-объект в Саратове от Т Плюс.

Местные жители сняли видео про достопримечательность и ждут оценок работы коммунальщиков и природы от городской власти.

Судя по темпам работ компании, объект вполне может вырасти до прошлогодних масштабов. Тогда гигантские сосульки, образовавшиеся из кипятка от аварийной трубы, которую так и не заменили, выросли в огромный сталагнат. В него оказался вморожен оставленный рядом автомобиль.

Местные жители утверждают, «та самая прошлогодняя машина-сосулька именно из этой трубы, только 40 метров правее».

Еще через неделю машина полностью "ушла под лед"

Еще через неделю машина полностью "ушла под лед"

- Зима ещё не началась, но Саратов уже идёт на рекорд, - отмечает в комментариях к видео в соцсети Татьяна Васильева

- Горячий пар из теплотрассы быстро замерзает, даже при небольшом минусе. Коммунальщики знают и специально протечку не устраняют, чтоб такая красота получилась, - считает Дмитрий Шелег.

Сегодня еще только 1 ноября, поэтому задолго до новогодних праздников в поселке Солнечный в Саратове, вероятно, уже будет готов новый арт-объект, который станет центром притяжения горожан на зимние праздники.

Адская сосулька.В Саратове автомобиль вмерз в глыбу льда. Вы такое точно не видели!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове автомобиль замерз внутри огромной сосульки

О ледяных саратовских сталактитах даже сняли специальное видео (подробнее)

В социальных сетях Саратова продолжают выкладывать фото самых гигантских сосулек

В соцсети «ВКонтакте» появилось фото огромной наледи на улице Топольчанская (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Новости 24
В Саратове 54-летний мужчина заманивал жертв через соцсети, насиловал и снимал порно
Две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды
Панков: Проекты Володина всегда дают импульс развития району
Без воды остались два района Саратова
В Вольске будут судить трех пенсионерок-мошенниц из драмтеатра
Саратовские таможенники изъяли контрафактные «Лабутены» и «Найки» из Киргизии
Росприроднадзор: Загрязнение Волги нефтепродуктами произошло из-за подъема грунтовых вод
КСП требует от школ платить за коммунальные услуги после визитов сотрудников музея
Энгельсским автобусам хотят запретить ездить по Московской
Самый длинный маршрут мусоровоза составляет 300 км
В Шиханах в День народного единства начнет работать модернизированный кинозал
В Саратовской области определили самых талантливых сотрудников колоний
В центре Саратова у пенсионерки украли 7 тыс. рублей
С коров Саратовской области надоили 102,9 тыс. тонн молока
Прокуратура назвала Школу нового века в Энгельсе опасной для детей
Лихачу из села Духовницкое отказались смягчать срок за нетрезвую езду
В Саратове виновника в массовом повреждении авто рухнувшей стеной отправят под суд
В Энгельсе сельчанин отобрал у знакомого телефон
В Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки с презентацией районов
Саратовские газовики научили школьников правильному обращению с газом
В Саратове посетительница бара лишилась кошелька и 21 тыс. рублей
В Питерке полыхал двухэтажный дом
В Энгельсе мужчина отобрал у школьника телефон