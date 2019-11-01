В Саратове могут восстановить сосульку с вмерзшей в нее машиной
Авария на сетях «Т Плюс» в Саратове станет соавтором нового ледяного арт-объекта
В Саратове коммунальщики вместе с погодой приступили к строительству новых ледяных инсталляций. В поселке Солнечный на улице Топольчанская горячий пар из прохудившихся труб создает невероятные по красоте ледяные архитектурные формы. Сегодня это вмерзшие в лед ветки деревьев, переливающиеся даже в тусклом солнечном свете сталактиты.
Новый ледяной арт-объект в Саратове от Т Плюс.
Местные жители сняли видео про достопримечательность и ждут оценок работы коммунальщиков и природы от городской власти.
Судя по темпам работ компании, объект вполне может вырасти до прошлогодних масштабов. Тогда гигантские сосульки, образовавшиеся из кипятка от аварийной трубы, которую так и не заменили, выросли в огромный сталагнат. В него оказался вморожен оставленный рядом автомобиль.
Местные жители утверждают, «та самая прошлогодняя машина-сосулька именно из этой трубы, только 40 метров правее».
Еще через неделю машина полностью "ушла под лед"
- Зима ещё не началась, но Саратов уже идёт на рекорд, - отмечает в комментариях к видео в соцсети Татьяна Васильева
- Горячий пар из теплотрассы быстро замерзает, даже при небольшом минусе. Коммунальщики знают и специально протечку не устраняют, чтоб такая красота получилась, - считает Дмитрий Шелег.
Сегодня еще только 1 ноября, поэтому задолго до новогодних праздников в поселке Солнечный в Саратове, вероятно, уже будет готов новый арт-объект, который станет центром притяжения горожан на зимние праздники.
Адская сосулька.В Саратове автомобиль вмерз в глыбу льда. Вы такое точно не видели!
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ИСТОЧНИК KP.RU