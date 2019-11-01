В Саратове могут восстановить сосульку с вмерзшей в нее машиной

Авария на сетях «Т Плюс» в Саратове станет соавтором нового ледяного арт-объекта

В Саратове коммунальщики вместе с погодой приступили к строительству новых ледяных инсталляций. В поселке Солнечный на улице Топольчанская горячий пар из прохудившихся труб создает невероятные по красоте ледяные архитектурные формы. Сегодня это вмерзшие в лед ветки деревьев, переливающиеся даже в тусклом солнечном свете сталактиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741387" frameborder="0"></iframe> Новый ледяной арт-объект в Саратове от Т Плюс.

Местные жители сняли видео про достопримечательность и ждут оценок работы коммунальщиков и природы от городской власти.

Судя по темпам работ компании, объект вполне может вырасти до прошлогодних масштабов. Тогда гигантские сосульки, образовавшиеся из кипятка от аварийной трубы, которую так и не заменили, выросли в огромный сталагнат. В него оказался вморожен оставленный рядом автомобиль.

Местные жители утверждают, «та самая прошлогодняя машина-сосулька именно из этой трубы, только 40 метров правее».

Еще через неделю машина полностью "ушла под лед"

- Зима ещё не началась, но Саратов уже идёт на рекорд, - отмечает в комментариях к видео в соцсети Татьяна Васильева

- Горячий пар из теплотрассы быстро замерзает, даже при небольшом минусе. Коммунальщики знают и специально протечку не устраняют, чтоб такая красота получилась, - считает Дмитрий Шелег.

Сегодня еще только 1 ноября, поэтому задолго до новогодних праздников в поселке Солнечный в Саратове, вероятно, уже будет готов новый арт-объект, который станет центром притяжения горожан на зимние праздники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/685639" frameborder="0"></iframe> Адская сосулька.В Саратове автомобиль вмерз в глыбу льда. Вы такое точно не видели!

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