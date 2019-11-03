Нападение на ребенка в Поливановке. Подробности

Жители поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова поделились подробностями громкого ЧП, которое случилось днем в пятницу, 1 ноября.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на месте, где задержали мужчину по подозрению в нападении на ребенка.

- Девочка шла с трамвайной остановки, когда он к ней подошел, с его слов, хотел спросить дорогу. А в итоге получилось, как обычно, – рассказал один из местных жителей, Александр.

По его словам, сам он подошел чуть позже, чем все случилось, но успел выяснить, что задержанному 30 лет, он дважды судим, приехал из поселка Безымянный Энгельсского района.

Задержанный приехал из Энгельсского районаФото: Екатерина Семенова

Кстати, синий ВАЗ до сих пор стоит на месте происшествия.

- Подвозил человека на Ровенский проезд. А потом спросил у нее, как выехать. Она когда вырвалась, в слезах прибежала домой. Отец сразу выскочил, как был – в рубашке – и задержал его. А вот почему он за это время не уехал, непонятно. Может, машина сломалась, – рассказал Александр.

Местные жители говорят, что отец девочки сам сотрудник правоохранительных органов. К сожалению, с ним пообщаться не удалось. В доме, где живет семья, дверь корреспонденту не открыли. Соседи говорят, что семья хорошая, благополучная, переехала в Поливановку несколько лет назад. Кроме потерпевшей есть еще одна дочка.

Дома, где живет девочка, никто не открыл дверьФото: Екатерина Семенова

Большинство местных жителей о ЧП слышали, теперь эта история стала предметом бурного обсуждения. Однако мало кто видел произошедшее своими глазами: все произошло около половины четвертого в пятницу, когда многие были на работе.

Тем не менее, стоящая на улице машина подозреваемого успела стать объектом интереса. Две девочки специально пришли, чтобы посмотреть на «четырнадцатую».

- Не страшно, – сказали они на вопрос корреспондента. – Его ведь задержали уже.

Кстати, никто из тех, с кем удалось поговорить, не призвал к немедленной расправе над подозреваемым, несмотря на недавнюю трагедию с Лизой Киселевой и попытками линчевать задержанного на месте.

- Я знаю, что задержали человека. Но за что именно – толком не скажу. Может, он просто попал под руку. Поэтому пусть правоохранительные органы разберутся, – рассказал еще один житель Поливановки, не захотевший представиться.

В то же время отца, который кинулся на спасение дочери, всецело поддерживают.

- Тоже бы так поступил, ясное дело, – сказал Александр. – Неспокойно стало после этого случая. Вот у меня внук, тоже девять лет, раньше он ко мне в гости приезжал и сам шел. А теперь не будет ходить – придется его встречать от остановки трамвая.

От местной школы, где учится большинство детей Поливановки, до места ЧП около километра, часть пути можно проехать на трамвае. Сейчас, когда рано темнеет, родители начали беспокоиться за своих детей, ведь по вечерам частный сектор кажется чуть ли не вымершим.

- Страшно ходить по темноте, – признались встреченные девочки, которым по 13 лет.

Ежедневно школьникам приходится идти по этой и другим таким же улицамФото: Екатерина Семенова

Поселок Поливановка – район отдаленный. Одна из окраин Саратова и, пожалуй, самый забытый властями. Другие крупные поселки – Солнечный, Юбилейный, Елшанка, Комсомольский – регулярно получают внимание и постепенно приобщаются к цивилизации. Здесь же цивилизация осталась на уровне начала прошлого века. Даже общественный транспорт постепенно исчезает. Сюда ходят только два одиночных вагона трамвая с получасовыми интервалами. Зато заборы вокруг домов становятся все выше и все глуше, и из-за каждой калитки незваного гостя облаивает собака.

Улицы Поливановки пустынны, а дома спрятались за глухими заборамиФото: Екатерина Семенова

Большинство живут в Поливановке несколько десятилетий, еще с советских времен, когда это был дачный поселок. Но в последние годы появилось много «чужаков».

- Был тихий район, а теперь заселяют старые дома, новые люди приезжают. А какие люди – Бог его знает. Все люди со странностями. Кто будет покупать старье за 100-200 тысяч? А то и за 10 тысяч? Весь дачный поселок заселили приезжие - узбеки, таджики, русские, евреи, – рассказал еще один житель, тоже Александр.

- Да какой сейчас тут тихий район?! У нас наркоманы на улице днем в открытую закладки делают, и никто ничего не предпринимает! У меня в прошлом году ночью один пока искал, чуть вишню не выкопал. Я даже номер машины записала, потом участковому рассказала, а он заявил, что вот если бы фамилию назвала, тогда бы меры приняли, – сообщила местная жительница Наталья.

Возможно, произошедшее ЧП - повод для властей обратить внимание и на Поливановку?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741727" frameborder="0"></iframe> Жители Поливановки рассказали об инциденте с 9-летней девочкой.

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