В Поливановке задержан подозреваемый в попытке растления 10-летней девочки
Подозреваемого задержал отец ребенка
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Полиция в поселке Поливановка Ленинского района Саратова задержала мужчину по подозрению в попытке развратных действий в отношении малолетней.
Вероятного преступника задержал отец пострадавшей девочки. По его словам, мужчина на пересечении улиц мостовая и Ровенская затащил в машину его 10-летнюю дочь.
Девочка смогла вырваться и убежать, после чего рассказала обо всем отцу. Тот успел выбежать и задержать подозреваемого до прибытия полиции, сообщает "ЧП-Саратов".
Сейчас задержанный мужчина доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU