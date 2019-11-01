В Поливановке задержан подозреваемый в попытке растления 10-летней девочки

1 Нояб. 22:33 2019-11-01T22:36:53+03:00

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Полиция в поселке Поливановка Ленинского района Саратова задержала мужчину по подозрению в попытке развратных действий в отношении малолетней.

Вероятного преступника задержал отец пострадавшей девочки. По его словам, мужчина на пересечении улиц мостовая и Ровенская затащил в машину его 10-летнюю дочь.

Девочка смогла вырваться и убежать, после чего рассказала обо всем отцу. Тот успел выбежать и задержать подозреваемого до прибытия полиции, сообщает "ЧП-Саратов".

Сейчас задержанный мужчина доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU