Отопительный несезон: «Т Плюс» само не работает и тепло не дает

На улицах Офицерская, Вишневая и части проспекта 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова уже почти месяц проблемы с горячей водой и отоплением. Ремонт теплосетей, которым занимается здесь компания «Т Плюс», затянулся сверх всех норм приличия и разумности.

Улицы в районе Вишневой перерыты хаотично. Такое впечатление создается, когда вы попытаетесь проехать здесь на машине. В некоторых местах котлованы достигают пятиметровой глубины.

Глубина котлованов достигает нескольких метровФото: Александр Уриевский

Вероятно, в появлении искусственных провалов на дорогах есть логика и схема, но все это пока непостижимо для местных жителей.

У авторов этих коммунальных инсталляций из компании «Т Плюс», видимо, тоже нет окончательного понимания, для чего нарыто столько глубоких ям. Работы на коммуникациях здесь не ведутся уже несколько недель.

Рабочих не видно, котлованы уже засыпают мусоромФото: Александр Уриевский

В сильный ливень, который прошел здесь несколько дней назад, ямы заливало потоками водой.

- Офицерские водопады! — шутили местные жители, наблюдая, как потоки воды стекают на проложенные тепловые трубы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736255" frameborder="0"></iframe> Водопады на Офицерской.

Отапливать улицу и перекрыть движение — такова, по-видимому, цель работы «Т Плюс» на дороге-дублере 50 лет Октября рядом с пересечением с улицей Вишневая. Она неторопливо ведется (а чаще не ведется вовсе) уже почти месяц.

Проблемы с горячей водой и проездом не только у местных жителей. Приезжающие в известный медицинский центр, который находится здесь же, также сталкиваются с перекрытой дорогой и вынуждены искать выезд через дворовые территории.

Ограждения чисто номинально, большинство даже попадало и ничего не огораживаетФото: Александр Уриевский

В Саратове после гибели Лизы Киселёвой общественность и власти озаботились безопасностью дороги учеников к школам. В этом районе находится школа №76 и детсад №195, а также школа искусств №16 и 16-я городская поликлиника. Многометровые котлованы «Т Плюс», которые вообще никак не огорожены, представляют серьезную опасность для школьников, с удовольствием фотографирующихся на их фоне по пути из школы домой.

В ближайшее время в Саратове снова ожидаются дожди, а к концу недели и снег. Везение коммунальщиков по случаю теплой погоды заканчивается.

Отсутствие рабочих у всех этих разрытых коммунальных ям и информирования о сроках ремонта приводит к одному выводу — компании «Т Плюс» наплевать на горожан, на их мнение и их неудобства. Видимо, город им интересен для освоения бюджетов на «реконструкцию» и «ремонты», а не для обеспечения комфорта жителей.

Местные жители уже били тревогу по поводу перекопанных улиц. Несколько дней назад в соцсети появился гневный пост о том, что коммунальщики вырыли несколько ям, но работы там не ведутся.

21 октября звонок в «Т Плюс»: - Почему не закопали? Большой трафик детей! Опасно же!

- У нас одна бригада раскапывает и чинит, а другая потом закапывает!

- Так был же трактор сразу! Можно было закопать!!!

- У нас так не принято, все заняты, — так пересказал пользователь группы «Саратов онлайн» Apusik Tadeusz свои переговоры с ресурсоснабжающей организацией.

Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что дозвониться на горячую линию «Т Плюс» не так просто. Спустя несколько неудачных попыток диспетчер все же ответил. Его слова оказались неожиданны: в выходные отопление было включено. Уверения, что трубы остаются холодными, не возымели результата. Сотрудница компании посоветовала обращаться в управляющую компанию, заявив, что сейчас в этом районе нет точек отключения.

Жителей уверяют, что тепло уже далиФото: Александр Уриевский

Местный житель Владимир поделился своей невеселой философией:

- «Т Плюс» и само не работает, и нам тепло не дает, — сказал он, глядя на заброшенный уже которую неделю котлован.

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