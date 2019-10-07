Котлованы «Т Плюс» в Саратове заливает водой

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-07T11:36:41+03:00

Дороги раскопаны уже несколько дней

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На улице Офицерская в Ленинском районе Саратова уже несколько дней зияют котлованы.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за этого улица перекрыта, что затрудняет жителям близлежащих домов дорогу.

Котлованы вырыты работниками филиала ПАО «Т Плюс», которые ведут свою деятельность уже несколько дней.

Сегодня, в сильный ливень, ямы заливает водой.

- Офицерские водопады! — шутят местные жители, наблюдая, как потоки воды стекают на проложенные тепловые трубы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736255" frameborder="0"></iframe> Водопады на Офицерской.

ИСТОЧНИК KP.RU