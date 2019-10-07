Котлованы «Т Плюс» в Саратове заливает водой
Дороги раскопаны уже несколько дней
Котлованы на Офицерской заливает водойФото: Александр Уриевский
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На улице Офицерская в Ленинском районе Саратова уже несколько дней зияют котлованы.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за этого улица перекрыта, что затрудняет жителям близлежащих домов дорогу.
Котлованы вырыты работниками филиала ПАО «Т Плюс», которые ведут свою деятельность уже несколько дней.
Сегодня, в сильный ливень, ямы заливает водой.
- Офицерские водопады! — шутят местные жители, наблюдая, как потоки воды стекают на проложенные тепловые трубы.
Водопады на Офицерской.
ИСТОЧНИК KP.RU