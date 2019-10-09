2019-10-09T13:02:06+03:00
Общество

«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев

Прокуратура возбудила ряд административных дел на организацию
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратова взяла на особый контроль вхождение города в отопительный сезон 2019 – 2020 годов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, подача тепла должна была начаться с 25 сентября, однако жителям пришлось мерзнуть из-за повреждений на трубах компании «Т Плюс». К тому моменту не был закончен ремонт на четырех участках магистралей.

- Выявлены и иные нарушения, свидетельствующие о полной несостоятельности и отсутствии координации как в порядке подготовки, так и в процессе вхождения Саратова в отопительный период 2019 – 2020 годов со стороны всех заинтересованных организаций и ведомств, — отмечают в прокуратуре.

Так, глава города и директор «Т Плюс» получил представления, на саму организацию и руководителя территориального управления теплоснабжения возбудили административные дела. Директор «Т Плюс» предостережен об уголовной ответственности.

На сегодняшний день согрелись жители 3 329 из 4 256 домов, то есть 21,8% зданий остаются замерзшими.

При этом теплоноситель подается в 85% домов, то есть там, где он подключен, а отопления нет, нужно открыть запорную арматуру «в границах балансовой принадлежности УК, ТСЖ И ЖСК».

Местных жителей просят сообщать об отсутствии горячей воды и тепла по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы города:

- центральный диспетчерский пункт: 659-659;

- диспетчерский пункт по Волжскому району Саратова: 65-96-95;

- диспетчерский пункт по Заводскому району Саратова: 65-98-71;

- диспетчерский пункт по Кировскому району Саратова: 65-98-72;

- диспетчерский пункт по Ленинскому району Саратова: 65-98-73;

- диспетчерский пункт по Октябрьскому району Саратова: 65-98-74;

- диспетчерский пункт по Фрунзенскому району Саратова: 65-98-76.

Горячие линии администраций районов Саратова:

- Волжского района Саратова: 26-33-87;

- Заводского района Саратова: 96-45-85;

- Кировского района Саратова: 26-30-51;

- Ленинского района Саратова: 63-27-57, 63-34-10, 63-19-86;

- Октябрьского района Саратова: 39-29-00;

- Фрунзенского района Саратова: 26-36-88.

Граждане также могут сообщить о проблемах с отоплением в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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