2019-07-26T12:42:49+03:00
Общество

На ремонт моста Саратов — Энгельс потратят 437 млн рублей

Вячеслав Володин откликнулся на просьбу Ольги Алимовой и Валерия Радаева о выделении финансирования
Екатерина Семенова
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На ремонт моста СаратовЭнгельс будет выделено 437 млн рублей.

Как сообщается в группе сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в сети Instagram, с такой просьбой он обратился в правительство и минтранс России.

Средства были выделены, и теперь работы должны начаться до конца года.

Ранее с просьбой помочь изыскать средства к Вячеславу Володину обратились депутат Госдумы Ольга Алимова и губернатор Валерий Радаев. Несмотря на отсутствие заявки от региона, правительство РФ пошло навстречу.

В настоящее время мост остро нуждается в ремонте, несмотря на работы в 2013-14 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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