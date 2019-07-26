На ремонт моста Саратов — Энгельс потратят 437 млн рублей
Вячеслав Володин откликнулся на просьбу Ольги Алимовой и Валерия Радаева о выделении финансирования
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На ремонт моста Саратов — Энгельс будет выделено 437 млн рублей.
Как сообщается в группе сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в сети Instagram, с такой просьбой он обратился в правительство и минтранс России.
Средства были выделены, и теперь работы должны начаться до конца года.
Ранее с просьбой помочь изыскать средства к Вячеславу Володину обратились депутат Госдумы Ольга Алимова и губернатор Валерий Радаев. Несмотря на отсутствие заявки от региона, правительство РФ пошло навстречу.
В настоящее время мост остро нуждается в ремонте, несмотря на работы в 2013-14 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU