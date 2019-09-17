Изнасилование врача в Саратове: Появилось фото подозреваемого

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-17T10:59:02+03:00

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В полиции Кировского района Саратова с вечера 16 сентября остается задержанный 55-летний мужчина, который может быть причастным к нападению и изнасилованию женщины-врача одной из саратовских поликлиник.

По данным источников в правоохранительных органах, Александр Б. — ранее неоднократно судимый, в частности за кражи, без определенного места жительства.

Напомним, по данным следствия, около 17:30 вчера, 16 сентября, женщина-медик шла на вызов к пациенту в Завокзальном поселке Кировского района. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Тот решил ее проводить и в безлюдном месте напал: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал. После преступления злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU