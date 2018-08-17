Жители Энгельса требуют вернуть ярмарку на центральной площади

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-17T11:33:04+03:00

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По мнению продавцов сезонной ярмарки на площади Ленина в Энгельсе, отсутствие торговых палаток объясняется активностью со стороны соседнего рынка, где за счет высокой арендной платы все те же продукты стоят значительно дороже. В результате – в администрации до сих пор не дали разрешение начинать торговлю на центральной площади города.

- Мы собрали сотни подписей горожан, побывали на приеме в правительстве области и у главы района Александра Стрелюхина. Он предложил нам выступить на градсовете, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Елена, работница КФХ Щеренко.

- Овощи уже созрели, мы готовы начать торговать по более низким ценам, чем на других рынках, потому что мы все – производители и продаем свою продукцию без высоких наценок. Но нам не дают места для торговли на площади, объясняют отказ антисанитарией, тем, что мусорим, а еще мешаем людям гулять. И вообще – по соседству памятники архитектуры, а тут мы на грузовиках с мешками и ящиками, — пересказывает претензии чиновников и депутатов Елена, которая выступила с пламенной речью в администрации на заседании градостроительного совета от имени торговавших на ярмарке производителей.

По словам членов инициативной группы, им в замен предлагали маленькие площадки в разных микрорайонах Энгельса, но по факту они все оказались уже заняты.

Торговцы готовы платить большие штрафы и лишиться разрешения на торговлю, если их уличат в оставлении мусора после себя на площади. Они считают, что вопрос уборки — лишь отговорка, а истинная причина отмены торговли на площади – конкуренция с местным рынком, которую последний проигрывает.

- В Саратове на Театральной площади торгуют, в Самаре торгуют, почему Энгельс стал исключением? Мы не говорим о постоянной торговле – именно сезонные товары, фрукты, овощи, и востребованные небогатыми местными жителями макаронные изделия, рыба. У нас социальные цены. Наши постоянные покупатели уже звонят нам и спрашивают, когда же начнем торговать, — рассказали продавцы сельхозпродукции корреспонденту «КП-Саратов».

Тем не менее, позиции членов градсовета Энгельса разделились. Председатель Энгельсского районного собрания Игорь Морозов и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации района Александр Рудченко выступили против ярмарочной торговли на центральной площади. Их главный аргумент – мусор и антисанитария, которую несут с собой торговцы.

Депутаты и чиновники видят одни минусы в торговле на центральной площади городаФото: Александр Уриевский

Глава Энгельса Сергей Горевский, выслушав все стороны назревающего конфликта, предложил компромиссный вариант.

- Как бы плохо я не относился к ящикам и ларькам, мы сегодня в непростой экономической ситуации и должны пойти навстречу пожеланиям населения. У людей эта ярмарка востребована. Давайте остановимся на том, что ярмарку вернем на прежнее место, но поставим жесткие условия по поводу отсутствия мусора и перекупщиков.

Заместитель главы Энгельсского района Иван Козаченко и глава комитета Рудченко попросили зафиксировать в протоколе заседания их особое мнение – он против ярмарки.

- Мы вам будем для ответа перенаправлять все обращения пенсионеров, которые требуют вернуть ярмарку, — заявил на этоРудченко глава Энгельса Горевский.

- Трудно живется людям, они ищут, где купить продукты подешевле и хорошего качества. Когда изменится экономическая ситуация, тогда и мы решение пересмотрим, уйдем от ларьков совсем. Если в других местах будут так недорого торговать – люди туда потянутся и торговцы сами с площади уйдут. Но пока этого нет, — резюмировал Сергей Горевский.

В результате решение о возобновлении ярмарки на прежнем месте вроде бы принято, но не установлена дата, когда она начнет работу. Это очень напрягает местных торговцев, и, как выясняется, многих жителей Энгельса. Инициативная группа даже предложила писать по этому поводу письмо президенту Путину.

Как стало известно корреспонденту «КП-Саратов», решение об открытии ярмарки может быть принято после проведения торжеств по случаю Дня города, т.е. к началу сентября.