Ярмарочные страсти Энгельса

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-30T08:04:18+03:00

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Сельхозпроизводители из Энгельсского района Саратовской области написали письмо губернатору Валерию Радаеву с жалобой на действия местных властей. Фермерские и другие малые предприятия, торгующие овощами, фруктами, мясом, рыбой, мучными и макаронными изделиями возмущены тем, что им уже месяц не позволяют открыть традиционную осеннюю ярмарку на центральной площади в Энгельсе.

«КП-Саратов» уже посвятила материал этой теме.

В середине августа районные власти обещали рассмотреть вопрос и даже пригласили представителей сельхозпроизводителей на градсовет. Решение об открытии принято не было, потому что большая часть чиновников и депутаты районного собрания высказались против. Основным аргументом стало утверждение, что после себя торговцы оставляют мусор, а асфальт после некоторых приходится отмывать едва ли не с шампунем. Кроме этого, одной из основных претензий стало утверждение, что ряды торговцев с машинами мешают гуляющим горожанам, детям, катающимся здесь на роликах, велосипедах и электромашинах. На эту тему, по словам чиновников, в адрес администрации даже поступали обращения горожан. Еще одним аргументом «против» стало то, что торговля из палаток на центральной площади города совсем не гармонирует с памятниками архитектуры вокруг.

Любому человеку, любящему свой город, эти доводы понятны.

Представители местных сельхозпроизводителей в администрации ЭнгельсаФото: Александр Уриевский

Между тем, традиционно торговавшие на площади сезонной продукцией сельхозпроизводители уверены, что главная причина, по которой их не пускают на площадь, не названа. По их мнению, этого не хотят администраторы соседнего рынка, где продавцы платят аренду, и все те же товары продаются с бОльшими наценками. Отсюда идут и заявления о мусоре на площади, и вытекающие из этого решения администрации.

На все остальные упреки у сельхозпроизводителей есть ответы и решения – за мусор пусть будут драконовские штрафы и немедленное лишение места для торговли, перекупщиков - выявлять и гнать в шею, кататься и гулять по площади никому мешать не будут – ярмарка сезонная и длится всего несколько часов в день. А что касается эстетической стороны нахождения торговых палаток на площади, то, к примеру, в Саратове соседство ярмарки с оперным театром, Вечным огнем и правительством области никого не напрягает.

Ситуация сейчас получается абсурдная – некоторые фермеры из Энгельса торгуют на площади в областном центре, куда к ним даже приезжают покупатели из родного района.

На Театральной площади Саратова ярмарка не оскорбляет чувств населенияФото: Ольга Муравлёва

Понятно, за что на самом деле борются энгельсские ярмарочные торговцы. Каждый день без продаж на таком бойком месте как площадь Ленина – это упущенная прибыль и портящийся на складах товар. Но почему власти Энгельса это должно заботить?

Потому, утверждают сельхозпроизводители, что не только им нужны покупатели, но и небогатым горожанам нужна их продукция с минимальными наценками и приемлемым для людей качеством. В доказательство они собрали 600 подписей жителей Энгельса, с телефонами для возможности подтверждения голосов. Все они поддерживают открытие ярмарки на центральной площади и даже возмущаются, почему ее нет – пора осенних заготовок уже вовсю стартовала.

Этот аргумент должен был бы склонить чашу спора в пользу разрешения ярмарки, однако не так просты в администрации Энгельса. Первоначально тут намекали, что впустить торговлю на площадь планируют уже после Дня города, 25 августа. Сами понимаете, торжества, гости, дети танцуют, нарядная площадь, а тут вдруг палатки с макаронами и с рыбой на центральной площади.

Валерий Радаев на ярмарке в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский

Ирония жизни – на День города губернатору со свитой глава района Александр Стрелюхин показывал как раз ярмарку и фестиваль арбузного меда, а также реконструкцию торговых рядов Покровской слободы начала прошлого столетия. В общем, по делу гордились славой торгового города. Но, оказывается, это все дела прошлого, по крайней мере, в таком русле сейчас действуют заместители главы района.

На Дне города сельхозпроизводителей представили яркоФото: Александр Уриевский

Потому что в настоящем - проходит еще неделя, и вместо обещанного открытия ярмарки на сайте районной администрации открыли голосование – хотите или нет видеть торговлю на площади. Голосование не авторизованное, один человек может голосовать сколько угодно раз. Видимо, списки сотен фамилий от самих торговцев не слишком убедительны по сравнению с анонимным и ничем не подтвержденным голосованием. Прислушиваться к «гласу народа» в администрации Энгельса планируют до 10 сентября.

Куда же осенью без овощей на ярмарке?Фото: Александр Уриевский

Это местных торгующих сельчан вывело из себя – они считают, что не мытьем, так катаньем ярмарку не пустят на площадь до снега, а там и продавать будет нечего. Тысячи привыкших к недорогим продуктам этой уличной торговли жителей купеческого Энгельса-Покровска могут пройти на специализированные рынки, а еще посмотреть лубочные картинки про ярмарочную торговлю Покровской слободы 19 века.

Именно поэтому местные сельхозпроизводители обратились уже к губернатору, приемную которого посетили 29 августа. Остается ждать реакции главы района Александра Стрелюхина, которая наверняка последует.