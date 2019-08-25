Джон Уоррен узнал, как будет проходить арбузный фестиваль в Саратовской областиДжон Уоррен узнал, как будет проходить арбузный фестиваль в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
2019-08-25T10:59:39+03:00
Телевизор

Джон Уоррен помог выбрать самый большой арбуз в Саратове

Арбузный фестиваль в Ровном может войти в программу «Поедем, поедим!» [фото, видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове приехал Джон Уоррен, ведущий передачи на канале НТВ «Поедем, поедим!».

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на съемках очередной передачи о кулинарии и путешествиях.

Корреспондент "Комсомолки" Ольга Симонова и ведущий передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен

Корреспондент "Комсомолки" Ольга Симонова и ведущий передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен

По плану жители города смогут принять участие в массовке – заплыве по Волге. Этот эпизод войдет в программу.

До момента заплыва Джон Уоррен охотно фотографировался с горожанами на саратовской набережной, опробовал местную достопримечательность – уличные качели. А также принял участие в презентации арбузного фестиваля.

В Саратове состоялась презентация арбузного фестиваля Фото: Ольга Симонова

В Саратове состоялась презентация арбузного фестиваляФото: Ольга Симонова

Напомним парад-фестиваль «Арбузная феерия» пройдет в Ровенском районе 21 сентября. Сегодня в Саратове проходит его презентация. Все желающие могут попробовать свои силы в скоростном поедании арбузов, игре в хоккей, шашки, поднятии тяжести. Конечно, все забавы и состязания проводятся при помощи арбузов и дынь

Ведущий программы «Поедем, поедим!», например, помог выбрать самый большой арбуз. Победителем оказался гигант из Ровенского района весом 15,8 кг.

Конкурс на самый большой арбуз с Джоном Уорреном.

Джон Уоррен также поучаствовал в поднятии арбузов. Он сумел 25 раз поднять авоську с грузом, чем вызвал аплодисменты публики.

Джон Уоррен сумел поднять арбуз 25 раз.

В конкурсе на скоростное поедание арбузов Джон Уоррен стал одним из членов жюри.

Состоялся конкурс на скоростное поедание арбузов в Саратове.

Предположительно, в передачу войдут также съемки арбузного хоккея, который сейчас также проходит на набережной Космонавтов в рамках презентации фестиваля.

Передача должна выйти в эфир 5 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Джон Уоррен приедет в Саратов для съемок «Поедем, поедим!»

Попасть на программу смогут все желающие

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

Читайте также
Как актерам сериала «Охотник за разумом» удалось избежать депрессии
Актер Джонатан Грофф, исполняющий роль агента Холдена Форда, рассказал, что он перелопатил огромное количество источников, готовясь к каждому эпизоду и к каждой «встрече» с маньяком в проекте
Новости 24
На открытии чемпионата мира в Саратове ожидается 10 тыс. зрителей
В Хвалынске ожидается открытие модельной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура»
Команда «СГАУ-Саратов» завоевала первый трофей сезона
Исаев поручил соблюдать график работ по строительству спортплощадки на школе №84
В столкновении двух иномарок под Саратовом пострадал подросток
Выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса авто в Балакове
В Петровске пропала семилетняя девочка
Саратовцев приглашают посостязаться в скоростном поедании арбузов
Беременная пассажирка пострадала в ДТП на Рабочей
Саратовцев ждет теплое воскресенье с легким ветром
Начальник балаковских спасателей достал из воды иностранца и москвича
Чиновники из администраций районов Саратова будут тянуть канат и бегать
Губернатор Саратовской области побывал на открытии «Беседки Даниила Хармса»
Пострадавшего в ДТП под Саратовом водителя МАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии
В Международный день музыки в Хвалынске откроют виртуальный концертный зал
Водители двух грузовиков пострадали в ДТП у Саратова
Четыре дня в неделю из Саратова можно будет уехать в Федоровку
Заслуженный художник РФ: Саратовская художественная школа показала стержневую линию развития искусства нашей страны
В Саратове спасатели сняли с дерева двух котят
Под Саратовом бывший сожитель угнал у сельчанки мотоцикл
Саратовские спасатели выехали в Балаково на поиск четырех рыбаков с перевернувшейся лодки
Двое рецидивистов в Саратове попались на обмане ребенка