Джон Уоррен помог выбрать самый большой арбуз в Саратове
В Саратове приехал Джон Уоррен, ведущий передачи на канале НТВ «Поедем, поедим!».
Корреспондент «КП-Саратов» побывал на съемках очередной передачи о кулинарии и путешествиях.
Корреспондент "Комсомолки" Ольга Симонова и ведущий передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен
По плану жители города смогут принять участие в массовке – заплыве по Волге. Этот эпизод войдет в программу.
До момента заплыва Джон Уоррен охотно фотографировался с горожанами на саратовской набережной, опробовал местную достопримечательность – уличные качели. А также принял участие в презентации арбузного фестиваля.
В Саратове состоялась презентация арбузного фестиваляФото: Ольга Симонова
Напомним парад-фестиваль «Арбузная феерия» пройдет в Ровенском районе 21 сентября. Сегодня в Саратове проходит его презентация. Все желающие могут попробовать свои силы в скоростном поедании арбузов, игре в хоккей, шашки, поднятии тяжести. Конечно, все забавы и состязания проводятся при помощи арбузов и дынь
Ведущий программы «Поедем, поедим!», например, помог выбрать самый большой арбуз. Победителем оказался гигант из Ровенского района весом 15,8 кг.
Конкурс на самый большой арбуз с Джоном Уорреном.
Джон Уоррен также поучаствовал в поднятии арбузов. Он сумел 25 раз поднять авоську с грузом, чем вызвал аплодисменты публики.
Джон Уоррен сумел поднять арбуз 25 раз.
В конкурсе на скоростное поедание арбузов Джон Уоррен стал одним из членов жюри.
Состоялся конкурс на скоростное поедание арбузов в Саратове.
Предположительно, в передачу войдут также съемки арбузного хоккея, который сейчас также проходит на набережной Космонавтов в рамках презентации фестиваля.
Передача должна выйти в эфир 5 октября.
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Попасть на программу смогут все желающие
ИСТОЧНИК KP.RU