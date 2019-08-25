Джон Уоррен помог выбрать самый большой арбуз в Саратове

В Саратове приехал Джон Уоррен, ведущий передачи на канале НТВ «Поедем, поедим!».

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на съемках очередной передачи о кулинарии и путешествиях.

Корреспондент "Комсомолки" Ольга Симонова и ведущий передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен

По плану жители города смогут принять участие в массовке – заплыве по Волге. Этот эпизод войдет в программу.

До момента заплыва Джон Уоррен охотно фотографировался с горожанами на саратовской набережной, опробовал местную достопримечательность – уличные качели. А также принял участие в презентации арбузного фестиваля.

В Саратове состоялась презентация арбузного фестиваляФото: Ольга Симонова

Напомним парад-фестиваль «Арбузная феерия» пройдет в Ровенском районе 21 сентября. Сегодня в Саратове проходит его презентация. Все желающие могут попробовать свои силы в скоростном поедании арбузов, игре в хоккей, шашки, поднятии тяжести. Конечно, все забавы и состязания проводятся при помощи арбузов и дынь

Ведущий программы «Поедем, поедим!», например, помог выбрать самый большой арбуз. Победителем оказался гигант из Ровенского района весом 15,8 кг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727920" frameborder="0"></iframe> Конкурс на самый большой арбуз с Джоном Уорреном.

Джон Уоррен также поучаствовал в поднятии арбузов. Он сумел 25 раз поднять авоську с грузом, чем вызвал аплодисменты публики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727927" frameborder="0"></iframe> Джон Уоррен сумел поднять арбуз 25 раз.

В конкурсе на скоростное поедание арбузов Джон Уоррен стал одним из членов жюри.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727928" frameborder="0"></iframe> Состоялся конкурс на скоростное поедание арбузов в Саратове.

Предположительно, в передачу войдут также съемки арбузного хоккея, который сейчас также проходит на набережной Космонавтов в рамках презентации фестиваля.

Передача должна выйти в эфир 5 октября.

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Попасть на программу смогут все желающие

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