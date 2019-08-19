Джон Уоррен приедет в Саратов для съемок «Поедем, поедим!»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-19T07:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Джон Уоррен расскажет о гастрономической привлекательности Саратовской области.

Как рассказала на своей странице в Instagram председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская, съемки популярной передачи телеканала НТВ о путешествиях и кулинарии «Поедем, поедим!» пройдут в ближайшие дни.

- Джон Уоренн расскажет о гастрономии и туристической привлекательности Саратовской области всем жителям России. НТВ будет привлекать к съемкам отдельных эпизодов всех желающих, — отметила Виктория Бородянская.

Напомним, во время передачи ее ведущий Джон Уоррен знакомится с жизнью отдельных регионов, малочисленными народами, культурой, ремесленниками и, конечно, особенностями кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU