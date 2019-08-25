Саратовцев приглашают посостязаться в скоростном поедании арбузов
Проходит презентация арбузного фестиваля в Ровном
Эти арбузы будут поедать на скоростьФото: Ольга Симонова
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В Саратове презентуют IX парад-карнавал «Арбузная феерия».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в эти минуты на набережной Космонавтов раскинулась площадка фестиваля. Звучит музыка и все желающие могут сфотографироваться с Арбузаном IX на арбузном троне.
Кроме того, проходят спортивные состязания: поднятие тяжелых арбузов, хоккей арбузами, шашки из арбузов и дынь. Можно будет попробовать себя в скоростном поедании сладкой ягоды.
Фестиваль пройдет 21 сентября в поселке Ровное под девизом: «Осенний хит в девятый раз – Арбузно-театральный карнавал у нас!».
ИСТОЧНИК KP.RU