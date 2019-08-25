2019-08-25T09:09:06+03:00
Общество

Саратовцев приглашают посостязаться в скоростном поедании арбузов

Проходит презентация арбузного фестиваля в Ровном
Ольга Симонова
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Эти арбузы будут поедать на скоростьЭти арбузы будут поедать на скоростьФото: Ольга Симонова
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В Саратове презентуют IX парад-карнавал «Арбузная феерия».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в эти минуты на набережной Космонавтов раскинулась площадка фестиваля. Звучит музыка и все желающие могут сфотографироваться с Арбузаном IX на арбузном троне.

Кроме того, проходят спортивные состязания: поднятие тяжелых арбузов, хоккей арбузами, шашки из арбузов и дынь. Можно будет попробовать себя в скоростном поедании сладкой ягоды.

Фестиваль пройдет 21 сентября в поселке Ровное под девизом: «Осенний хит в девятый раз – Арбузно-театральный карнавал у нас!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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