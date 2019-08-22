Саратовский пироманьяк задержан по подозрению в поджоге дома на Вольской

Появились подробности пожара на Вольской, 8 в Саратове. Оказалось, что деревянный двухэтажный частично расселенный дом могли... поджечь. Причем не по случайности, а целенаправленно.

Очаг возгорания находился рядом с выходом. Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УМВД города, назначены соответствующие экспертизы, которые помогут установить причины пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727463" frameborder="0"></iframe> Пожар на Вольской, 7 в Саратове.

Но уже сейчас версия о поджоге широко обсуждается. Из неофициального источника «КП-Саратов» стало известно, что задержан молодой мужчина, которого проверяют на причастность к преступлению.

28-летний Николай Минаев не в первый раз за последнее время попадается на глаза огнеборцев, когда наблюдает за пожарами. На этот раз мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств.

Причины для этого имеются: в 2017 году Минаев уже был осужден за серийные поджоги домов и приговорен к трем годам в колонии-поселении, а также штрафу в сумме 4 млн рублей, которые он должен был выплатить погорельцам. От рук пиромана сгорели четыре дома в центре Саратова: на Шелковичной, Хользунова, Мичурина и Рабочей.

Самый пикантным в истории является тот факт, что ранее 28-летний мужчина сам работал пожарным. Бывшие коллеги его и опознали.

Николай Минаев ранее был судим за серийные поджоги

Напомним, дом на Вольской, 8 полыхал ночью — его больше часа тушили порядка 77 человек, включая 47 сотрудников ГУ МЧС региона. В сгоревшем доме обнаружен труп мужчины. Две женщины были госпитализированы, но одна скончалась в карете «скорой помощи». Вторую пострадавшую отвезли в 7-ю горбольницу в тяжелом состоянии.

В доме находились три человека, двое из них погибли. Фото соцсетей

Очаг возгорания был снаружи, у входа в дом, что помешало жильцам эвакуироваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727464" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Саратове погибли два человека, одна женщина госпитализирована.

Свою проверку ведут также эксперты Следственного управления СКР области, которые готовятся принять процессуальное решение.