Автобус и пять легковушек устроили в Саратове ДТП с восемью пострадавшими

На улице Московская в Саратове сегодня, 19 августа, автобус и пять легковушек устроили крупное ДТП перед зданием областного правительства.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что на пересечении Московской и Горького автобус маршрута №11 столкнулся с автомобилем такси Datsun on-DO.

Водитель автобуса заявил, что его подрезало такси

Кроме того, в аварию оказались втянуты еще четыре легковушки: Honda CR-V, Škoda Fabia и два автомобиля Lada Granta. По последним данным, пострадали восемь человек. Водитель такси был доставлен в 1-ю городскую больницу силами областной службы спасения. Еще семерых человек госпитализировали на каретах «скорой». Четверо после получения первой помощи, включая восьмилетнего мальчика, от поездки в лечебницу отказались.

Водитель автобуса заявил, что такси его подрезало, что стало причиной ДТП. От удара автобус врезался в столб освещения — настолько сильно, что тот оказался буквально согнут пополам.

Столб оказался буквально согнут пополам

Улица Московская сейчас парализована пробкой. Авария заняла три полосы движения, включая выделенную — для общественного транспорта. Прекращен ход троллейбусов №№1 и 5, автобусы пускают в объезд по улице Кутякова.

Примечательно, что одна из пассажирок автобуса рассказала, что тот сначала долгое время стоял на остановке на улице Радищева, а когда поехал, то сразу набрал очень большую скорость. После этого последовал сильнейший удар, от которого пассажиры — салон был заполнен — попадали и получили травмы.

По словам очевидцев, автобус был заполнен пассажирами и ехал с большой скоростью

Ранее горожане неоднократно жаловались на неадекватную езду автобусов именно по Московской. Они или «резинят», то есть подолгу стоят на остановках, набирая пассажиров. Или устраивают гонки, чтобы обогнать конкурентов. Возможно, произошел именно такой случай, который чудом обошелся без серьезных жертв.

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