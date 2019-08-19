2019-08-19T12:44:51+03:00
Происшествия

Автобус и пять легковушек устроили в Саратове ДТП с восемью пострадавшими

В результате один из столбов оказался согнут напополам [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Автобус на большой скорости снес столб. Фото ГИБДД по Саратовской областиАвтобус на большой скорости снес столб. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

На улице Московская в Саратове сегодня, 19 августа, автобус и пять легковушек устроили крупное ДТП перед зданием областного правительства.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что на пересечении Московской и Горького автобус маршрута №11 столкнулся с автомобилем такси Datsun on-DO.

Водитель автобуса заявил, что его подрезало такси

Водитель автобуса заявил, что его подрезало такси

Кроме того, в аварию оказались втянуты еще четыре легковушки: Honda CR-V, Škoda Fabia и два автомобиля Lada Granta. По последним данным, пострадали восемь человек. Водитель такси был доставлен в 1-ю городскую больницу силами областной службы спасения. Еще семерых человек госпитализировали на каретах «скорой». Четверо после получения первой помощи, включая восьмилетнего мальчика, от поездки в лечебницу отказались.

Водитель автобуса заявил, что такси его подрезало, что стало причиной ДТП. От удара автобус врезался в столб освещения — настолько сильно, что тот оказался буквально согнут пополам.

Столб оказался буквально согнут пополам

Столб оказался буквально согнут пополам

Улица Московская сейчас парализована пробкой. Авария заняла три полосы движения, включая выделенную — для общественного транспорта. Прекращен ход троллейбусов №№1 и 5, автобусы пускают в объезд по улице Кутякова.

Примечательно, что одна из пассажирок автобуса рассказала, что тот сначала долгое время стоял на остановке на улице Радищева, а когда поехал, то сразу набрал очень большую скорость. После этого последовал сильнейший удар, от которого пассажиры — салон был заполнен — попадали и получили травмы.

По словам очевидцев, автобус был заполнен пассажирами и ехал с большой скоростью

По словам очевидцев, автобус был заполнен пассажирами и ехал с большой скоростью

Ранее горожане неоднократно жаловались на неадекватную езду автобусов именно по Московской. Они или «резинят», то есть подолгу стоят на остановках, набирая пассажиров. Или устраивают гонки, чтобы обогнать конкурентов. Возможно, произошел именно такой случай, который чудом обошелся без серьезных жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один погиб и 32 человека пострадали: в Перми рейсовый автобус врезался в магазин

На место аварии выехали все оперативные службы [видео, аудио]

(подробнее)

В Москве автобус с туристами из Китая протаранил столб

По предварительным данным, пострадали 20 человек

(подробнее)

В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»

Пострадали врач и пассажирка

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Задержан подсыпавший в конфеты крысиный яд мужчина
Средняя сумма взятки в Саратовской области составила почти 40 тыс. рублей
В саратовском магазине в конфеты подсыпали крысиный яд
Панков: Важная для людей инициатива Володина заставляет всех забыть разногласия
В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина
Начальником отдела полиции №6 Саратова стал Сергей Едиханов
Мост Саратов — Энгельс снова парализован ДТП
При поддержке Евгения Ковалева в саратовской поликлинике появится новое оборудование
Панков: Проект Володина по реконструкции аэропорта Балаково важен всем жителям
В Марксовском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Matiz
Открытие аэропорта «Гагарин» повысит авиационную мобильность Саратовской области
У фермера в Балаковском районе отняли землю из-за отсутствия объявления в газете
В Саратове такси сбило мотоциклиста
Под Саратовом пенсионерку оштрафовали за незаконную продажу самогона
В Энгельсе мужчину будут судить за секс-шантаж
В мэрии Саратова предупредили о сносе деревьев на проспекте Кирова
Саратов оказался одним из самых шумных городов России
На проспекте Строителей в Саратове «Гранта» сбила женщину
В Саратове пройдет вечер литературы Турции
Саратовцы стали победителями всероссийских соревнований по триатлону