2019-06-28T21:29:47+03:00
Происшествия

В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»

Пострадали врач и пассажирка
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре Саратова автомобиль Lada Largus «скорой помощи» столкнулся с пассажирским автобусом №75.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Московская и Аткарская.

Пострадали врач из «скорой» и пассажирка автобуса – она была госпитализирована. Медик от госпитализации отказалась.

Напомним, сегодня утром в Саратовской области произошло еще одно ДТП с участием «скорой помощи». Под Энгельсом спецмашина столкнулась с «ГАЗелью». Пострадали водитель и фельдшер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На мосту через Волгу столкнулись шесть авто и мотоцикл
Панков: Володин предложил увеличить зарплаты учителям
В Саратовской области уволен глава ТФОМС
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратове у рецидивиста забрали чужой велосипед
Две улицы Заводского района до субботы остались без воды
Сегодня в Саратове открыты смены в пяти лагерях
В Саратове чиновники выявили нарушения в 51 автобусе
Саратовский Минстрой отказался признавать 95-летнюю вдову ветерана нуждающейся в жилье
Пожилой саратовец воткнул другу нож в шею
В ресторане Саратова обокрали мужчину
Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали в ДТП с «Газелью» под Энгельсом
Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей
Строительство онкоцентра в Саратове должно начаться к концу года
В Саратове с «Розы Ветров» можно будет уехать ночью на автобусах
В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром
Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]
У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита
Житель Романовского района за вспышку ревности получил от сожительницы нож в сердце
В Саратовской области 54 водителя скрылись с места ДТП
В Саратовской области появится соя из Канады
Панков: Жители Лётного городка возлагают надежды на проект Володина