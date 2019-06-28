В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»
Пострадали врач и пассажирка
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В центре Саратова автомобиль Lada Largus «скорой помощи» столкнулся с пассажирским автобусом №75.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Московская и Аткарская.
Пострадали врач из «скорой» и пассажирка автобуса – она была госпитализирована. Медик от госпитализации отказалась.
Напомним, сегодня утром в Саратовской области произошло еще одно ДТП с участием «скорой помощи». Под Энгельсом спецмашина столкнулась с «ГАЗелью». Пострадали водитель и фельдшер.
ИСТОЧНИК KP.RU