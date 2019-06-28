В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»

СЕГОДНЯ 21:29 2019-06-28T21:29:47+03:00

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В центре Саратова автомобиль Lada Largus «скорой помощи» столкнулся с пассажирским автобусом №75.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Московская и Аткарская.

Пострадали врач из «скорой» и пассажирка автобуса – она была госпитализирована. Медик от госпитализации отказалась.

Напомним, сегодня утром в Саратовской области произошло еще одно ДТП с участием «скорой помощи». Под Энгельсом спецмашина столкнулась с «ГАЗелью». Пострадали водитель и фельдшер.

ИСТОЧНИК KP.RU