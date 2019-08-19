Серьезное ДТП у правительства Саратовской области перекрыло движение по Московской
Столкнулись автобус и такси
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Сегодня, 19 августа, на улице Московская в Саратове, у правительства области, произошла серьезная авария.
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Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» и автобус маршрута №11.
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От удара практически вырван из асфальта и согнут один из столбов освещения на месте аварии. Он повис на проводах.
Из-за ДТП перекрыто движение по Московской. Чтобы объехать этот участок в центре, автобусы по Горького спускаются на улицу Кутякова.
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По предварительным данным, пострадал водитель автобуса. На месте работают пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU