2019-08-19T11:46:13+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП у правительства Саратовской области перекрыло движение по Московской

Столкнулись автобус и такси
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 августа, на улице Московская в Саратове, у правительства области, произошла серьезная авария.

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Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» и автобус маршрута №11.

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От удара практически вырван из асфальта и согнут один из столбов освещения на месте аварии. Он повис на проводах.

Из-за ДТП перекрыто движение по Московской. Чтобы объехать этот участок в центре, автобусы по Горького спускаются на улицу Кутякова.

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По предварительным данным, пострадал водитель автобуса. На месте работают пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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