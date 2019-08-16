Детский паровозик переехал пятилетнего ребенка в Саратове

В Саратове вечером 16 августа случилось ЧП. Пятилетний мальчик оказался в больнице после катания на детском аттракционе.

Вечер пятницы не предвещал ничего плохого – бульвар Героев Отечества, излюбленное место прогулок жителя поселка Солнечный-2 в Кировском районе, был полон людей. Микрорайон новый, окраина города, поэтому тут проживает много молодых семей. И конечно же, все сделано для детского отдыха: игровые площадки, качели, песочницы.

Ездит по бульвару веселый детский паровозик, в котором с удовольствием катаются малыши.

Фото из соцсетей

Но сегодня, 16 августа, в самый разгар вечернего летнего отдыха, детский аттракцион переехал маленького пассажира. ЧП случилось столь внезапно, что многие очевидцы пока не могут точно описать, что произошло. Люди путаются даже, кто пострадал – мальчик или девочка. Известно только, что ребенок во время поездки выпал из салона и угодил непосредственно под колеса.

- Во время катания ребенок перелазил из вагона в вагон, – рассказал корреспонденту «КП-Саратов» на условиях анонимности очевидец, местный житель, который в тот момент также гулял по бульвару.

Фото очевидца

Благо рядом дежурил экипаж ГИБДД, который первым прибыл на место происшествия. Сотрудники полиции немедленно вытащили пострадавшего из-под колес и вызвали «скорую помощь». Малыша госпитализировали бригадой детской реанимации в критическом состоянии с переломами и сочетанной травмой тела. Медики окажут пострадавшему всю необходимую помощь, заверили в Минздраве.

Фото из соцсетей

Глава Саратова Михаил Исаев также оперативно отреагировал на случившееся.

- ЧП, случившееся на бульваре Героев Отечества, говорит о том, что надо быть бдительными всегда и везде. В обстоятельствах конкретно этого происшествия разберутся правоохранительные органы. Уверен, виновные понесут заслуженное наказание, а ребенку желаю скорейшего выздоровления.

Стоит помнить, что в городе развивается большое количество пешеходных и рекреационных зон, в том числе и расширяется спектр предоставляемых населению услуг. Все они должны быть качественными, сертифицированные и безопасными.

Поручаю главам районных администраций с соответствующими службами регулярно совершать обходы всех общественных территорий и проверять качество оказываемых услуг, – заявил мэр.

До сих пор на бульваре очевидцы обсуждают ЧП. Там же дежурят следователи СУ СКР, полиция, ГИБДД, спасатели. Начата предварительная проверка, которая поможет установить степени вины водителя паровозика, родителей ребенка, а также обеспечение безопасности на аттракционе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/726462" frameborder="0"></iframe> Следователи начали проверку, идет опрос очевидцев и водителя паровозика.

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