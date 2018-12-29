В Саратове трамвай переехал девочку: Возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-29T09:33:12+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении водителя трамвая.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, речь идет о ЧП в Заводском районе, когда электротранспортом отрезало ноги ребенку.

Все произошло 11 декабря на остановке «Лучевая». Трамвай №8 начал движение и наехал на пятилетнюю девочку и ее мать, которые переходили через рельсы.

После этого трамвай поехал дальше, несмотря на то, что водителю сообщали о случившемся.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она также потеряла кисть руки.

Прокуратура ведет контроль за расследованием.