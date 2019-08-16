В Саратове детский паровозик переехал ребенка

СЕГОДНЯ 20:19 2019-08-16T20:19:25+03:00

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На аллее героев Отечества в Кировском районе Саратова детский паровозик переехал ребенка.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось вечером 16 августа, когда ребенок катался на аттракционе.

По предварительным данным, 5-летний ребенок выпал из салона и угодил под колеса. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU