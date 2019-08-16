В Саратове детский паровозик переехал ребенка
Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии
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На аллее героев Отечества в Кировском районе Саратова детский паровозик переехал ребенка.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось вечером 16 августа, когда ребенок катался на аттракционе.
По предварительным данным, 5-летний ребенок выпал из салона и угодил под колеса. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU