2019-08-16T20:19:25+03:00
Происшествия

В Саратове детский паровозик переехал ребенка

Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии
Екатерина Семенова
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На аллее героев Отечества в Кировском районе Саратова детский паровозик переехал ребенка.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось вечером 16 августа, когда ребенок катался на аттракционе.

По предварительным данным, 5-летний ребенок выпал из салона и угодил под колеса. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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