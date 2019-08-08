На Песчано-Уметском тракте столкнулись «Приора» и цистерна с битумом
ГИБДД сообщает о трех погибших
Изменить размер текста:
Стали известны подробности страшной аварии на Песчано-Уметском тракте в Саратовском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось на 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград, около поселка Красный Октябрь.
На дороге столкнулись автомобиль «Лада Приора» и цистерна с битумом.
Три человека, находившихся в легковушке, погибли. Всего в «Приоре» ехали пять человек, пассажирки – девятилетняя девочка и молодая женщина были госпитализированы. При этом состояние последней оценивается как крайне тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU