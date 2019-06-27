2019-06-27T12:34:24+03:00
Звезды

«Саратовские -Табаков, Янковский, Ошеров»: не стало актера и режиссёра Юрия Ошерова

Юрий Ошеров не смог оправиться от травм, полученных на репетиции
Александр Уриевский
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Юрий ОшеровЮрий ОшеровФото: Виктория ДУДИНА
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В Саратове сегодня, 27 июня, скончался Юрий Ошеров - художественный руководитель Саратовского ТЮЗа имени Ю.П. Киселёва. Народному артисту России было 76 лет.

Его смерть подтвердили в министерстве культуры Саратовской области.

Десять дней назад, 17 июня, в ходе репетиций он упал в оркестровую яму. Спасатели достали мужчину с помощью спецоборудования и реанимировали.

После его госпитализировали в Областную клиническую больницу, где он находился без сознания и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юрий Ошеров у памятника своему учителю возле здания нового ТЮЗа Фото: Тимур Гадеев

Юрий Ошеров у памятника своему учителю возле здания нового ТЮЗаФото: Тимур Гадеев

Художественный руководитель государственный академического театр драмы им. И. А. Слонова Григорий Аредаков узнал печальную новость от корреспондента «КП-Саратов».

- Я знал, что он в тяжелом положении, но до последнего надеялся… Он был один из тех, кто застал Юрия Петровича Киселева и работал с ним, был всегда рядом. Если бы Ошеров не был предан своему театру, то ему бы Киселев его не передал бы.

Юрий Петрович Ошеров начинал свой путь, когда в Саратове еще не было театрального училища, была студия при ТЮЗе и при Театре драмы. Как можно сейчас сказать в трех словах о человеке, который отдал свою жизнь детскому театру? Я не ошибаюсь – именно детскому, этот театр был создан прежде всего для того, чтобы воспитывать молодое поколение. Если кто-то мог упрекнуть, что ТЮЗы были призваны воспитывать ребят в преданности советской власти, то это не главное для Киселева и Ошерова. Главное было в молодую душу вложить веру в человека, в любовь, в доброту. Это огромная потеря…

Ошеров – саратовский! Есть саратовские люди, они известны в разных краях и областях. Как Табаков, как Олежка Янковский, как Женя Миронов, как Сергей Филиппов, как Борис Андреев, можно дальше перечислять. От того, был ли Ошеров в высоких президиумах, его ценность не увеличится и не уменьшится, - поделился Григорий Аредаков.

Юрий Ошеров

Юрий Ошеров

Юрий Ошеров, ученик и последователь основателя первого профессионального детского театра в СССР Юрия Киселева. В труппу театра вошел в 1963 году, сыграл на его сцене более 100 ролей и поставил более 50 спектаклей.

Юрий Ошеров. Фото из спектакля "Приключения Солнышкина" (2015)

Юрий Ошеров. Фото из спектакля "Приключения Солнышкина" (2015)

В 1995 году Ошерову присвоено звание «Народный артист РФ», и он стал главным режиссером ТЮЗа. С 2007 года - художественным руководителем Саратовского ТЮЗа имени Киселева.

«Почетный гражданин г. Саратова» с 2001 года, кавалер ордена «Почета» (2004).

X Юбилейная лаборатория "Четвертая высота" (2014)

X Юбилейная лаборатория "Четвертая высота" (2014)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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