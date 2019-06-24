2019-06-24T17:02:32+03:00
Происшествия

Грабители проломили стену банка в Саратовской области

Сумму похищенного сейчас подсчитывают
Екатерина Семенова
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Дом №13 по улице Горького в Энгельсе. Скрин Яндекс.картыДом №13 по улице Горького в Энгельсе. Скрин Яндекс.карты
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В Энгельсе Саратовской области произошло дерзкое ограбление.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД области, грабители проломили стену банка на улице Горького, 13. Сигнал об ограблении поступил в полицию в 9 часов утра из оперативной службы «112».

Из кредитного учреждения, которое расположено в центре города, по-соседству с администрацией Энгельса, злоумышленники вынесли крупную сумму денег. В настоящее время точный ущерб устанавливается.

По версии следствия, грабители пробили стену банка из соседнего помещения, в котором сейчас идет ремонт.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», здание пятиэтажное, где первые этажи выкуплены под коммерческие организации. В частности, здесь расположен несколько банков. По последней информации, не подтвержденной пока в полиции, злоумышленники ограбили «АК Барс банк».

Скрин Яндекс.карты

Скрин Яндекс.карты

В настоящее время на месте преступления ведутся следственные действия.

Напомним, в Саратове пролом стен ради ограбления не редкость. Однако раньше речь не шла о банках. Так, в апреле 2019 года грабитель пробил стену гаража, чтобы обокрасть пенсионерку. Аналогичные случаи были и ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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