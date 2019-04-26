В Саратове вор проломил в гараже стену ради кражи техники у пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-26T08:33:30+03:00

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Вчера, 25 апреля, полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 68-летней пенсионерки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 апреля женщина обратилась с заявлением. По ее словам, кто-то проломил стену гаража во 2-м Станционном проезде, 2 и унес оттуда мотобур, электротриммер, две пилы, лодку и четыре колеса летней резины на общую сумму 65 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 31-летний рецидивист, который признался, что украл технику и сдал электротриммер в комиссионку, а остальное продал через интернет.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU