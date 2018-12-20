В Саратове ранее судимый проломил стену гаража

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-20T11:44:54+03:00

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В Саратове за кражу в гараже задержан ранее дважды судимый за разбой и наркотики 32-летний мужчина.

- Согласно заявлению потерпевшего, неизвестные проникли в его гараж путем пролома стены. В списке украденного - 3 пары хоккейных коньков, 2 зимних лопаты, музыкальный центр и краскопульта, – уточнили «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе полицейской операции «Антикриминал» подозреваемый был задержан. Часть краденного он успел сдать в ломбард, остальное вернул. Возбуждено уголовное дело.