В Саратове ранее судимый проломил стену гаража
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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В Саратове за кражу в гараже задержан ранее дважды судимый за разбой и наркотики 32-летний мужчина.
- Согласно заявлению потерпевшего, неизвестные проникли в его гараж путем пролома стены. В списке украденного - 3 пары хоккейных коньков, 2 зимних лопаты, музыкальный центр и краскопульта, – уточнили «КП-Саратов» региональные полицейские.
В ходе полицейской операции «Антикриминал» подозреваемый был задержан. Часть краденного он успел сдать в ломбард, остальное вернул. Возбуждено уголовное дело.