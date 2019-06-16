Напавшая на двух мужчин медведица выступала в пензенском цирке

Вчера, 15 июня, в городе Балаково Саратовской области цирковая медведица Майя напала в гаражах на двух прохожих.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, около 19:30 животное набросилось на 68-летнего мужчину. Проходивший рядом 28-летний гражданин попытался спасти пенсионера. В итоге медведица переключила свое внимание на него, после чего скрылась в ближайших кустах.

В результате мужчин госпитализировали с телесными повреждениями, рваными и укушенными ранами.

Полицейские установили, что лесной зверь принадлежит 32-летнему местному дрессировщику.

По его словам, до мая 2019 года мужчина работал в Союз-концерте пензенского цирка дрессировщиком. Дикое животное он приобрел пять лет назад в Новошахтинске и ездил с ним по городам с гастролями. В перерывах между поездками медведица жила в вольере в принадлежащем ему гараже ГСК «Металлист».

По данному факту проводится проверка, рядом с вольером медведицы дежурит пост охраны и сотрудники полиции.

После этого случая хозяин якобы собирается перевести животное в более подходящий для него вольер.

Нападение стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители обратили внимание на гуляющего с хозяином медведя еще в прошлом году. Реакция на это событие была разной: от умиления до паники.

Майя уже давно живет в одном из гаражей

- В прошлом году, если не ошибаюсь, летом, люди радовались, какой классный мишка и его даже по моему кто-то кормить ездил...А итог один: «сколько волка ни корми, всё равно в лес смотрит», итог обычный, предсказуемый и плачевный! — написал Рома Ромов в паблике «Типичный Балаково».

Кроме того, балаковцы не понимают, зачем держать дикого зверя в гаражах, если можно определить его в питомник или какие-либо другие более подходящие условия.

Местные жители не оставили ситуацию в стороне

- Павлин у подъезда, медведь в гараже, осталось акулу в пляж пустить и тигра у админки посадить, — сыронизировал Денис Смирнов.

- То павлинов выгуливают, то медведей. Скоро по улицам страусы бегать начнут и кенгуру прыгать под колёса. Хотя, о чем это я, уже давно так и происходит, — поддержала его Галина Малина.

Горожане сыронизировали, что для полного комплекта не хватает акул на пляжах и страусов.