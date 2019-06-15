Цирковая медведица напала на двух мужчин в Саратовской области
В Балакове Саратовской области на прохожих напала медведица.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось в гаражном кооперативе «Металлист».
Предварительно установлено, что медведица из цирка. Якобы она проломила вольер и вырвалась на свободу. Однако местные жители уверяют, что медведица давно живет в гаражах.
- Медведи в гаражах у Труда были цирковые и жили там только во время отпусков дрессировщиков, работали в Сочи, – написала в группе «Типичный Балаково» пользователь Ольга Лебедева (Синева).
Ранее «КП-Саратов» сообщала, что у местного жителя Балакова в гаражах действительно живет медведь.
Медведица Мая давно живет в гаражах у местного жителя. Фото соцсетей
При этом многие горожане ее видели и уверяют, что животное нисколько не агрессивное. Корреспонденту «КП-Саратов» удалось связаться с местной жительницей Анной Чадовой. Она племянница владельца медведицы, которую зовут Мая.
- Мы с мамой считаем, что это бред. Потому, что помню Маю, она хорошая, когда мы приезжали, она не была агрессивной, – заверила девушка.
Пострадавшие – мужчины 39 и 68-ми лет, которые оказались поблизости.
Медведицу Маю местные жители давно знают. Видео соцсетей.
На месте работали сотрудники МЧС, «скорой помощи», областной службы спасения, полиции. Совместными усилиями зверя удалось загнать в открытый гараж и запереть там.
Пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами. У них рваные раны на ногах и руках от когтей и клыков медведицы. Тем не менее, оба мужчины и находятся в стабильном состоянии.
На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, в апреле 2017 года в Энгельсе львица покусала ребенка. ЧП произошло на улице, где львица Майя, домашняя питомица семья Ероян, нанесла травмы 15-летнему подростку.
А в июле 2017 года в контактном зоопарке «Мадагаскар» леопард покусал девочку.
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ИСТОЧНИК KP.RU