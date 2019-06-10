2019-06-10T13:31:28+03:00
Происшествия

В селе Саратовской области мальчик задохнулся в холодильнике

Новоузенским межрайонным следственным отделом СУ СКР проводится проверка
Ольга Симонова
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Фото с сайта barahla.netФото с сайта barahla.net
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В селе Канавка Александрово-Гайского района в старом холодильнике у одного из домов нашли погибшего восьмилетнего мальчика.

- Новоузенским межрайонным следственным отделом проводится проверка, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Тело ребенка нашли поздно вечером в субботу, 8 мая.

По предварительным данным, погибший находился в неработающем холодильнике «ЗиЛ», лежащем на задней стенке в сарае у жилого дома. В нем хранили муку. Якобы ребенок залез туда, закрылся, а выбраться не смог.

Труп направили в морг на вскрытие.

Напомним, в Саратовской области уже был похожий случай. В 2017 году в Балакове мать прятала тело семилетнего сына в морозилке. Труп настолько замерз, что для того, чтобы его вскрыть, пришлось отогревать тело.

Однако предполагается, что смерть мальчика тогда была не насильственной.

Ребенок страдал ДЦП и, по словам матери, когда он умер, она обернула его тело простыней и положила в морозилку. Якобы из-за нехватки денег она не могла похоронить сына сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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