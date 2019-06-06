Максюта и саратовские спортсмены снова пишут Радаеву о коррупции

Член общественной палаты Саратова и известный силач Вячеслав Максюта направил губернатору области Валерию Радаеву очередное письмо с просьбой предоставить фото тренажеров для площадок, которые закупает министерство спорта региона за 48 млн рублей у московского ООО «ТГР».

Напомним, Максюта уже обращался к Радаеву с аналогичным письмом, однако ответа ему никто тогда не дал.

Во втором письме Максюта снова напомнил про ФОК «Звездный», около которого в 2017 открыли площадку. Так открыли, что ее пришлось переделывать, из-за того, что она закопана ниже, чем должна быть. Тогда силач назвал ее «площадкой для карликов». Благодаря спортивным общественникам ее переделали, но и в этот раз Максюта беспокоится о функциональности и качестве оборудования.

Площадка у ФОКа «Звездный»Фото: Михаил ЕГОРОВ

- Мы хотим понимать, будет ли оно отвечать требованиям безопасности и возможно ли на нем будет заниматься как вовсе неподготовленным физически людям, так и имеющим средний и продвинутый уровень подготовки, — написал Вячеслав Анатольевич.

В своем Instagram он также писал, что в России нет еще ни одной подобной площадки.

- Конечно же, они существуют, но их еще пока никто не додумался купить. Во-первых, из-за неподъемной цены, а во-вторых, из-за невозможности всеобщего применения, — написал Максюта в своем блоге.

В новом письме силач снова попросил предоставить фото или визуализацию тренажеров, так как на прошлое ему никто не ответил.

- 10 июня будет встреча. На ней нам пообещали предоставить визуализацию, — сказал Максюта в беседе с корреспондентом «КП-Саратов».

На встрече, по его словам, будет присутствовать, в частности, ГАУ «Физкультурно-спортивный центр «Урожай», который и проводит закупку.

Также в письме Максюта заявил о коррупции при закупке.

- Просим обратить внимание на то, каким образом московская компания может осуществить поставку оборудования в 16 районов Саратовской области за десять дней, оговоренных в условиях контракта. Такой практики не существует. В этом просматривается коррупционная составляющая, — говорится в письме Максюты.

Под письмом также подписались бронзовый призер чемпионата мира и депутат гордумы Артем Чеботарев, атлеты Юрий и Дмитрий Бугорковы, гребец Сергей Улегин, кикбоксер Даци Дациев и другие.

Публично саратовские правительство и министерство спорта пока не отреагировали.

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