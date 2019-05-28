Врачи в реанимации борются за жизнь раненой топором в Вольске девочки

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-28T12:44:51+03:00

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Пострадавшая от удара топором в Вольском районе девочка 2007 года рождения борется за жизнь в реанимации.

- В Вольскую районную больницу она была доставлена с тяжелой травмой головы. На момент госпитализации она находилась в состоянии средней степени тяжести, — сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области.

Министр здравоохранения региона Наталья Мазина направила бригаду медиков с нейрохирургом из Саратовской областной детской клинической больницы. После их осмотра будет принято решение, направлять ребенка в Саратов или оказывать помощь на месте.

Напомним, в школу поселка Большевик пришел 15-летний мальчик с несколькими бутылками горючей смеси и топором. Там он ударил в лоб топором шестиклассницу. Сейчас его задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU