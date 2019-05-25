В Саратовской области микроавтобус столкнулся с фурой и перевернулся
Сегодня, 25 мая, на 426-м километре трассы Саратов — Сызрань — Волгоград в Красноармейском районе на границе с Волгоградской областью произошло ДТП.
Фотография ГИБДД Саратовской области
- Автобус Peugeot Boxer следовал по маршруту Оренбург — Махачкала, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В Саратовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Peugeot и грузовой фуры.
Автобус влетел в грузовик с полупицепом.Фото "Комсомольская правда"
В 15:30, по предварительной версии, 43-летний водитель при попытке обгона не справился с управлением, автобус вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, после чего съехал в кювет и перевернулся.
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Внутри салона находилось 13 пассажиров. В результате столкновения только двое из них миновали госпитализацию, остальных увезли медики прямо с места событий. Они были доставлены в районную больницу Камышина Волгоградской области.
В автобусе пострадали 11 человек. Фото "Комсомольская правда"
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на место выезжала также бригада скорой помощи из Волгоградской области.
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе
По предварительным данным, среди пострадавших нет детей.
Обстоятельства происшествия выясняет дорожная инспекция.
От столкновения автобус перевернулся. Фото "Комсомольская правда"
О состоянии пассажиров автобуса направления Оренбург — Махачкала пока нет точных данных, но тяжелых травм медики не зафиксировали.
Фотография ГИБДД Саратовской области
Напомним, что это не первая авария с участием автобусов в регионе.
Осенью прошлого года, в Озинках на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд влетел в автобус Mercedes.
тогда водитель попытался проскочить на красный сигнал светофора. Из семи пассажиров четверо погибли на месте, еще одна женщина скончалась по дороге в больницу.
Тогда остались в живых только два человека: сам водитель и его 36-летний помощник, которые сидели впереди..
ИСТОЧНИК KP.RU