В Саратовской области микроавтобус столкнулся с фурой и перевернулся

Сегодня, 25 мая, на 426-м километре трассы Саратов — Сызрань — Волгоград в Красноармейском районе на границе с Волгоградской областью произошло ДТП.

Фотография ГИБДД Саратовской области

- Автобус Peugeot Boxer следовал по маршруту Оренбург — Махачкала, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711000" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Peugeot и грузовой фуры.

Автобус влетел в грузовик с полупицепом.Фото "Комсомольская правда"

В 15:30, по предварительной версии, 43-летний водитель при попытке обгона не справился с управлением, автобус вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, после чего съехал в кювет и перевернулся.

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Внутри салона находилось 13 пассажиров. В результате столкновения только двое из них миновали госпитализацию, остальных увезли медики прямо с места событий. Они были доставлены в районную больницу Камышина Волгоградской области.

В автобусе пострадали 11 человек. Фото "Комсомольская правда"

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на место выезжала также бригада скорой помощи из Волгоградской области.

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе

По предварительным данным, среди пострадавших нет детей.

Обстоятельства происшествия выясняет дорожная инспекция.

От столкновения автобус перевернулся. Фото "Комсомольская правда"

О состоянии пассажиров автобуса направления Оренбург — Махачкала пока нет точных данных, но тяжелых травм медики не зафиксировали.

Фотография ГИБДД Саратовской области

Напомним, что это не первая авария с участием автобусов в регионе.

Осенью прошлого года, в Озинках на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд влетел в автобус Mercedes.

тогда водитель попытался проскочить на красный сигнал светофора. Из семи пассажиров четверо погибли на месте, еще одна женщина скончалась по дороге в больницу.

Тогда остались в живых только два человека: сам водитель и его 36-летний помощник, которые сидели впереди..