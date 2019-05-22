Спортфункционер обвинил зампреда Гречушкину и замминистра Абрашина во лжи

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-22T17:28:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правления волейбольного клуба «Протон-БАЭС» Роман Кукушкин назвал откровенной ложью заявления зампреда правительства Саратовской области Валентины Гречушкиной и замминистра молодежной политики и спорта Андрея Абрашина, которые они сделали на заседании профильного комитета в областной думе 22 мая.

В разговоре с депутатами Абрашин, сравнивая расходы нынешней женской волейбольной команды «Протон-Саратов» и команды «Протон-БАЭС» заявил, что на последнюю тратилось значительно больше бюджетных денег. Напомним, «Протон-Саратов», которым осенью 2018 года спешно заменили в Суперлиге игравший ранее «Протон-БАЭС», завершил текущий сезон на последнем месте и даже играл в переходных матчах за право остаться в Суперлиге.

По словам Абрашина, в прошлом сезоне на «Протон-БАЭС» было выделено 160 млн рублей, в том числе, 133 млн рублей бюджетных средств, а сейчас на «Протон-Саратов» расходы сократились на 20 млн рублей.

Зампред Гречушкина, чтобы подчернуть дороговизну прежней команды даже привела в пример поездки волейболисток «Протона-БАЭС» на тренировки в Сочи и в Баку.

Роман Кукушкин заявил корреспонденту «КП-Саратов», что в Баку и Сочи его команда никогда не ездила.

- Откуда Гречушкина берет всю эту информацию – мне не понятно. Такого просто не было.

Не говоря уже о цифрах финансирования. 59,5 млн рублей получила команда «Протон-БАЭС» в рамках грантов министерства в прошлом сезоне. При этом еще 5,5 млн нам так и не отдали, сейчас мы выиграли суд по этим деньгам, министерство спорта подало апелляцию. Замминистра Абрашин не может об этом не знать. О каких 133 млн рублей речь? Это просто ложь, причем публичная, и попытка дезинформировать общественность. Если так легко эти чиновники врут о том, что легко проверить, как же можно верить им в чем-то еще? — заявил Роман Кукушкин.

Согласно данным, которые минспорта предоставил ранее по запросу «КП-Саратов», в сезоне 2017-2018 команда «Протон-БАЭС», занявшая по его итогам 6 место в Суперлиге, получила 59,5 млн рублей по грантам. В сезоне 2018-2019 команда «Протон-Саратов» заняла последнее, 12 место, и сумма по разыгранным для нее грантам составила 93,5 млн рублей.

Завтра, 23 мая, читайте на сайте "КП-Саратов" материал, посвященный финансированию спортивных клубов Саратовской области, и в частности, женских волейбольных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU