Юрий Маричев снова возглавит волейбольный «Протон-Саратов»
Волейбольный тренер Юрий Маричев возвращается в Саратов, чтобы снова встать у руля женской команды «Протон-Саратов». Первые матчи переигровки, которые состоятся в ФОК «Звездный» за выживание в Суперлиге 4 и 5 мая, пройдут уже при новом «старом» тренере.
В беседе с корреспондентом «КП-Саратов» сам Юрий Маричев подтвердил свое возвращение в Саратов.
- Меня пригласили помочь в переигровке, об этом был разговор с руководством области. В дальнейшем придется восстанавливать команду, хотя это будет тяжело, — сказал Маричев.
Он назвал странным вопрос о том, верит ли он в шансы «Протона-Саратов» остаться в Суперлиге.
- Если бы я не верил, я бы не возвращался, — заметил Маричев.
Напомним, Юрий Маричев работал в «Протоне-БАЭС» во второй половине сезона 2017-2018 и тогда прежней команде удалось занять шестое место в чемпионате и стать призерами Кубка России.
Осенью, после того как областные власти не пустили в чемпионат руководство и прежнюю команду, Маричев возглавил созданный на пустом месте «Протон-Саратов». После 15 поражений подряд тренер перешел в красноярский «Енисей».
В интервью «КП-Саратов» Юрий Маричев рассказал, что «уйти из «Протона-Саратов» было не моим решением».
«Протон-Саратов» по итогам чемпионата занял последнее, 12 место. 3 и 4 мая пройдут первые матчи переигровки с нижегородской «Спартой» за право играть в следующем сезоне в Суперлиге.
ИСТОЧНИК KP.RU