2019-03-07T12:53:56+03:00
Общество

Спикером Саратовской облдумы готовы стать представители КПРФ и ЛДПР

После ухода Ивана Кузьмина обязанности исполняет Ольга Болякина
Антон Угольков
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Саратовская областная дума осталась без спикераСаратовская областная дума осталась без спикераФото: Александр Уриевский
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Депутатские фракции КПРФ и ЛДПР готовы выдвинуть на пост председателя Саратовской областной думы своих представителей. Об этом депутаты рассказали корреспонденту «КП-Саратов» после сегодняшнего заседания облдумы.

Напомним, спикер регионального законодательного собрания Иван Кузьмин (фракция «Единая Россия») сегодня сложил свои полномочия и сдал депутатский мандат. Обязанности главы регионального парламента возложены на Ольгу Болякину (также фракция «Единая Россия»).

Иван Кузьмин Фото: Александр Уриевский

Иван КузьминФото: Александр Уриевский

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Александра Романова, единороссы еще не обсуждали кандидатуру будущего председателя облдумы.

- Это должен быть человек энергичный, мудрый, опытный, принципиальный — именно такими качествами обладает Иван Георгиевич Кузьмин, который сегодня покинул пост председателя думы — отметил Александр Романов.

Глава фракции «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова (является единственным депутатом от СР в областной думе) рассказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера.

- «Справедливая Россия» своего представителя выдвигать не станет. Но в целом решение будет приниматься коллегиально, депутаты всех фракций примут участие в обсуждении кандидатуры будущего спикера, — отметила Зинаида Самсонова.

На заседании регионального парламента Иван Кузьмин заявил о сложении полномочий Фото: Антон Угольков

На заседании регионального парламента Иван Кузьмин заявил о сложении полномочийФото: Антон Угольков

Руководитель фракции «КПРФ» Александр Анидалов пообещал, что коммунисты обязательно предложат кого-то из членов партии на должность председателя заксобрания.

- На должность спикера мы рассматриваем только представителя нашей фракции. Любой коммунист будет лучшим председателем, чем член «Единой России». Хотя бы только потому, что он будет заниматься реализацией программы нашей партии, а мы считаем, что она наиболее близка избирателю. Поэтому выдвигать кандидатуру на должность планируем, а вот кто из нас это будет — решение примут партийные органы. Работать готов любой из наших депутатов, — подчеркнул Александр Анидалов.

Побороться за кресло председателя могут также депутаты от ЛДПР.

- Будущий председатель, который придет вместо Ивана Георгиевича Кузьмина, должен обладать многими профессиональными качествами, в том числе быть достаточно дипломатичным человеком. Потому что нынешний состав областной думы достаточно разномастный, тут нужно договариваться с депутатами, представителями различных фракций, профессий, то есть задача непростая. Фракция «ЛДПР» перспективы выдвижения кандидата от партии обязательно рассмотрит, нам есть кого предложить на любой пост в органах власти. Окончательное решение будет принято ближе к заседанию облдумы, на котором пройдут выборы нового председателя, — пояснил руководитель фракции «ЛДПР» Дмитрий Пьяных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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