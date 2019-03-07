Валерий Радаев прокомментировал отставку Ивана Кузьмина
глава региона надеется на дальнейшее сотрудничество
Изменить размер текста:
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал отставку Ивана Кузьмина с поста спикера облдумы.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он выразил слова благодарности «за совместную работу на текущем этапе развития региона».
- Много что удалось сделать. Намечены определенные перспективы в работе. Иван Кузьмин принял решение по состоянию здоровья, но надеюсь, что его профессиональный и жизненный опыт в дальнейшем будут востребованы, — отметил Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU