СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-07T11:19:35+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал отставку Ивана Кузьмина с поста спикера облдумы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он выразил слова благодарности «за совместную работу на текущем этапе развития региона».

- Много что удалось сделать. Намечены определенные перспективы в работе. Иван Кузьмин принял решение по состоянию здоровья, но надеюсь, что его профессиональный и жизненный опыт в дальнейшем будут востребованы, — отметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU