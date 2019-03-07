2019-03-07T10:38:24+03:00
Общество

Иван Кузьмин сложил полномочия спикера Саратовской облдумы

Он мотивировал это нехваткой времени
Екатерина Семенова
Поделиться:
Иван КузьминИван КузьминФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На заседании Саратовской областной думы сегодня, 7 марта, был рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий спикера Ивана Кузьмина.

- Мною принято решение о досрочном сложении полномочий председателя Саратовской областной думы и депутата облдумы, — заявил Кузьмин.

В качестве основания для такого шага он назвал потенциальную возможность не справиться со своими обязанностями по причине нехватки времени.

- Какие-то вопросы могу не успевать в связи с нагрузкой. Поэтому принял осознанное решение вовремя отойти в сторону, для того чтобы это не случилось. Благодарю за совместную и очень плодотворную работу. Прошу поддержать мое заявление, — сказал он.

Его решение было поддержано единогласно.

Исполнять обязанности спикера облдумы будет Ольга Болякина

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прокуратуру Саратовской области идут жалобы на отказ в выдаче льготных лекарств
Никита Поршнев получил третью медаль Всемирной Универсиады
Перед 8 марта юноша украл в Татищевском районе вино и шампанское
В Балашовском районе женщина украла у пенсионера 48 тыс. рублей
Саратовские депутаты одобрили повышение пенсий на 900 рублей
Глава Саратова поднял вопрос персональной ответственности за капремонт
В центре Саратова рабочие случайно обрушили козырек балкона
Саратовскую область может затопить в конце марта
В Саратовской области сегодня расчистили все дороги
Валерий Радаев прокомментировал отставку Ивана Кузьмина
Панков: Здоровье людей — вопрос для Володина приоритетный
Инспекторы саратовской мэрии прокатились на маршрутке №56
В Петровске гость забил хозяина дома бутылками за подозрение в краже
Валерию Радаеву показали спасение утопающего в Затоне
Следователи ищут свидетелей ЧП с шестилетней девочкой на горке на Кумысной поляне
В Саратове из квартиры продавца украли деньги и золото
В Балакове сгорел торговый ларек
В Саратовской области иномарка на встречке врезалась в фуру
В центре Саратова рухнула веранда памятника культуры
В Саратове грузовик сбил пенсионерку
Следователи проверяют обстоятельства гибели пенсионера под снежной лавиной в Вольске
В Балашове мужчина украл у собутыльника 105 тыс. рублей с карты
Сергей Шнуров готов стоять на перекрестке в Энгельсе