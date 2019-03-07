Иван Кузьмин сложил полномочия спикера Саратовской облдумы
На заседании Саратовской областной думы сегодня, 7 марта, был рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий спикера Ивана Кузьмина.
- Мною принято решение о досрочном сложении полномочий председателя Саратовской областной думы и депутата облдумы, — заявил Кузьмин.
В качестве основания для такого шага он назвал потенциальную возможность не справиться со своими обязанностями по причине нехватки времени.
- Какие-то вопросы могу не успевать в связи с нагрузкой. Поэтому принял осознанное решение вовремя отойти в сторону, для того чтобы это не случилось. Благодарю за совместную и очень плодотворную работу. Прошу поддержать мое заявление, — сказал он.
Его решение было поддержано единогласно.
Исполнять обязанности спикера облдумы будет Ольга Болякина
ИСТОЧНИК KP.RU