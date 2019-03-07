Иван Кузьмин сложил полномочия спикера Саратовской облдумы

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-07T10:38:24+03:00

Он мотивировал это нехваткой времени

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На заседании Саратовской областной думы сегодня, 7 марта, был рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий спикера Ивана Кузьмина.

- Мною принято решение о досрочном сложении полномочий председателя Саратовской областной думы и депутата облдумы, — заявил Кузьмин.

В качестве основания для такого шага он назвал потенциальную возможность не справиться со своими обязанностями по причине нехватки времени.

- Какие-то вопросы могу не успевать в связи с нагрузкой. Поэтому принял осознанное решение вовремя отойти в сторону, для того чтобы это не случилось. Благодарю за совместную и очень плодотворную работу. Прошу поддержать мое заявление, — сказал он.

Его решение было поддержано единогласно.

Исполнять обязанности спикера облдумы будет Ольга Болякина

ИСТОЧНИК KP.RU